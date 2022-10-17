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黃義交墜樓身亡 宋楚瑜震驚：最近還通話見面

2022/10/17 21:33（10/17 22:21 更新）
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2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜（前右）為競選連任的立委黃義交（前左）站台。（中央社檔案照片）
2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜（前右）為競選連任的立委黃義交（前左）站台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、蘇龍麒、黃麗芸台北17日電）前立委黃義交傳出墜樓身亡，享壽69歲。親民黨今天晚間發布新聞稿指出，親民黨主席宋楚瑜確認消息後，內心感到十分震驚、難過與不捨，稍早已向其家屬和女兒表達慰問哀悼之意。

宋楚瑜透露，最近還與黃義交

黃義交小檔案

1953年3月12日出生

學歷：

  • 淡江大學教育資料科學系畢業
  • 文化大學中美關係研究所碩士
  • 英國牛津大學外交官訓練所畢業

經歷：

  • 行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書
  • 行政院新聞局國際處第一科科長
  • 台灣省政府新聞處長
  • 台灣省政府發言人
  • 第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）
  • 2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任

資料來源：立法院

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通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論給他參考；突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。

台北市內湖區文德路一棟建物今天下午5時許有男子墜樓，現場無呼吸心跳，警消獲報後協助送醫搶救不治；據了解，男子為前立委黃義交，事發原因待警方調查釐清。

黃義交當年是駐外國際新聞人員特考及格，從新聞局基層做起，後轉任台灣省政府新聞處副處長，從政一路跟隨時任台灣省長宋楚瑜，並擔任省府發言人，1998年凍省後，轉參選立委進入立法院。

親民黨晚間發表聲明指出，宋楚瑜今晚驚聞黃義交辭世，經與其家屬聯繫後，確認此一意外不幸的事件，內心感到十分震驚、難過與不捨。宋楚瑜稍早已向其家屬和女兒表達慰問哀悼之意。

宋楚瑜說，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考；突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

國民黨今晚也表示，驚聞黃義交墜樓辭世噩耗，非常令人震驚及不捨；黃義交過往無論是公職或民代期間，從政表現十分優秀，不幸憾事發生，盼各界給予家屬空間，祈願家屬節哀保重。

曾與黃義交同為親民黨的台北市長參選人黃珊珊晚間透過臉書（Facebook）發文指出，稍早接獲此訊，感到非常震驚錯愕。

黃珊珊說，過去黃義交會造訪她的市議員服務處，給予經驗提點與鼓勵，他的關懷仍常在她心中，也希望各界能給予家屬最大空間，以消化無常的悲痛。（編輯：林克倫）1111017

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）
台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）
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