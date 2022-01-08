奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世 生前力抗歧視打破種族藩籬[影]

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好萊塢首位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星薛尼鮑迪辭世，享耆壽94歲。（美聯社）

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）好萊塢首位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星薛尼鮑迪辭世，享耆壽94歲。丹佐華盛頓和歐普拉等藝人致哀，美國總統拜登和前總統歐巴馬等政壇人士也哀悼這位傳奇演員。

路透社報導，薛尼鮑迪（Sidney Poitier）1927年2月20日於美國佛羅里達州邁阿密出生，在巴哈馬的番茄農場長大，只受過一年學校正規教育。他力抗貧窮、歧視及掃除文盲，成為最早為人所知的非裔演員之一，擔綱主角的演出廣受主流觀眾認可。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）證實這位擁有美巴雙重國籍的老牌巨星過世。他說：「我今早得知薛尼鮑迪離世，深感悲痛。」

根據戴維斯的發言人說法，薛尼鮑迪昨晚在美國加州洛杉磯家中與世長辭，但死因等細節尚待公布。

●打破種族藩籬 演藝成就非凡揚名國際

薛尼鮑迪以1958年電影「逃獄驚魂」（The Defiant Ones）成為首位入圍奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星，5年後憑藉「野百合」（Lilies of the Field）中的精湛演技成為第一位奧斯卡非裔影帝，創下歷史。他在這部1963年電影中飾演一名協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人。

影片來源：Movieclips

在美國1950年代和1960年代種族隔離制度盛行引發種族緊張局勢之際，薛尼鮑迪審慎選片，權衡個人成就與使命感，以求化解外界對非裔的偏見和刻板印象，經典作品包括1967年「誰來晚餐」（Guess Who's Coming to Dinner）和「惡夜追緝令」（In the Heat of the Night）。

薛尼鮑迪在「誰來晚餐」飾演一名非裔醫師，到白人未婚妻家中拜訪女方父母時面臨跨種族通婚的偏見與挑戰。他在「惡夜追緝令」則飾演一名非裔警察，在一樁謀殺案調查中遭遇種族歧視。他當年還在電影「吾愛吾師」（To Sir, With Love）中扮演一名到倫敦學校遭遇頑劣學生的老師。

其他經典作品還包括1965年「再生緣」（A Patch of Blue）、「黑板森林」（The Blackboard Jungle）、「陽光下的葡萄乾」（A Raisin in the Sun）等。

薛尼鮑迪1974年獲英國女王伊麗莎白二世封為爵士，1997年出任巴哈馬駐日本大使，之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）大使。他2009年獲時任總統歐巴馬頒發美國最高平民榮譽「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）。

此外，他1994年至2003年擔任迪士尼公司（Walt Disney Co.）董事會成員，還曾於2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。除大銀幕的成就外，他在小螢幕也曾演過南非首位非裔總統曼德拉（Nelson Mandela）和美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）等重量級歷史人物。

薛尼鮑迪1976年梅開二度，與兩任妻子前後育有6個小孩，兒孫滿堂。

薛尼鮑迪一生演出超過50部電影，當過導演且出過多本書。他曾告訴「華盛頓郵報」：「如果要將道理和邏輯套到我這一生經歷，恐怕沒辦法解釋下去。這段旅程從一開始就令人難以置信。在我看來，人生純粹多半是機緣。」

▼薛尼鮑迪（右）2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。右2為丹佐華盛頓。

●演藝圈、政界人士齊聲致哀

坐擁兩座奧斯卡小金人的美國男星丹佐華盛頓（Denzel Washington）在致法新社聲明中讚揚薛尼鮑迪是位紳士，「為我們所有人打開了關閉多年的大門」。

知名女星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）也推文致哀，說他向大家展示摘星圓夢的勇氣。另一位奧斯卡獎得主薇拉戴維絲（Viola Davis）說薛尼鮑迪的「尊嚴、平常氣度、力量、卓越及電人的純粹魅力…告訴了我們，身為黑人的我們很重要！」

知名電視脫口秀女主持人歐普拉（Oprah Winfrey）寫道：「對我來說，大樹中的大樹已經倒下，他就是薛尼鮑迪。」

拜登表示，薛尼鮑迪是「千載難逢的演員和倡導先鋒，他的作品承載如此巨大的尊嚴、力量和氣度，以至於改變了大銀幕內外的世界」。

歐巴馬推文說：「薛尼鮑迪透過開創性角色和獨特才華，體現了尊嚴和氣度，展現電影讓我們更緊密團結的力量。他也為後代演員開啟了機會之門。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110108