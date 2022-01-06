南港前董事長林學圃辭世 享壽74歲

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）南港輪胎今天表示，南港前董事長林學圃因病於去年12月底辭世，享壽74歲。林學圃並未擔任南港任何實際正式職務，公司營運不受影響。

南港今天發布公告指出，林學圃因病於去年12月底辭世，享壽74歲。全體員工深感悲痛與不捨，感謝林學圃對南港的奉獻與付出，並賦予台灣最老字號輪胎品牌嶄新面貌，他是南港輪胎永遠的榮譽董事長。

南港指出，林學圃數年來或以策略顧問角度義務提供經營建議，未擔任南港任何實際正式職務。南港具備完善的管理與營運體制，由專業經理人治理，今後將持續按既定方向及軌道運作，營運不受影響。

南港表示，去年下半年輪胎本業雖受美國反傾銷法及全球運費高漲等因素侵蝕獲利，但已逐步將成本轉嫁客戶端，加上全球車市需求暢旺，並在取得律師團隊與美國協商，將重新出貨至美國市場。南港營運將逐步回溫，對於後市審慎樂觀。

南港表示，目前已全力投入新世代產品研發，持續搶攻電動車後勤市場，已陸續開發出2款電動車胎產品，將穩定提升未來營運表現。

此外，旗下開發案「世界明珠」將如期完工，整體銷售已達7成，17樓以下多數完銷。（編輯：張均懋）1110106