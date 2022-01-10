Bob Saget陳屍佛州飯店享壽65歲 曾主持歡笑一籮筐

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美國喜劇演員鮑伯沙吉9日被發現陳屍在佛羅里達州一間飯店房內，享壽65歲。（圖取自facebook.com/bobsaget）

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（中央社邁阿密9日綜合外電報導）1980、1990年代以電視影集「俏皮老爸天才娃」紅透半邊天的美國喜劇演員鮑伯沙吉（Bob Saget），被發現陳屍在佛羅里達州一間飯店房內，享壽65歲。

法新社報導，佛州橘郡警長辦公室推文表示：「今天稍早，我們接獲報案說一名男子在奧蘭多格蘭德湖麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes）的客房內不醒人事。」

「這名男子的身分證實是鮑伯沙吉，當場死亡。警方在現場沒有發現任何不當行為或藥物濫用的跡象。」

65歲的鮑伯沙吉在廣受歡迎的「俏皮老爸天才娃」（Full House）飾演一位喪偶的單身父親，在妻舅和好友的幫忙下撫育3個女兒。

「俏皮老爸天才娃」於1987年到1995年間播了8季。

鮑伯沙吉也曾是大受歡迎的節目「歡笑一籮筐」（America's Funniest Home Videos）主持人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110110