客家八音大師鍾彩祥辭世 文化部呈請總統明令褒揚

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（中央社記者王寶兒台北11日電）美濃客家八音團團長鍾彩祥7日晚間辭世，享壽85歲。文化部長李永得今天表示，將呈請總統明令褒揚。

李永得今天透過新聞稿表示，將指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

「美濃客家八音團」是南台灣六堆客家地區八音團中，堅持以傳統客家八音演出的團體，民國105年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者。

「美濃客家八音團」團長及主要傳承藝師鍾彩祥，則堪稱是美濃客家八音的活字典，擅長客家八音各種樂器，尤專擅二弦與鑼鼓，帶領八音團長年為客家民俗做場。

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文化部表示，鍾彩祥曾學西洋樂器、會看譜，也會寫簡譜，現在美濃客家八音的樂譜均為其所記載及保存，對客家八音的傳承有極重要的貢獻。他曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」、客委會「客家貢獻獎」，除擁有近60年客家八音演奏經驗，並協助教育推廣工作，讓珍貴的客家無形文化資產得以永續流傳。

李永得表示，鍾彩祥藝師一生奉獻台灣客家八音的保存、傳承，雖溘然離世留給後人無限的感念，文化部將會秉持其精神，持續保存、傳承傳統表演藝術。（編輯：張芷瑄）1110111