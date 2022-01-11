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2022過世名人1/5

前立委龐建國墜樓身亡 享壽68歲

2022/1/11 11:46（1/11 12:33 更新）
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國民黨前立法委員龐建國11日上午在內湖區住家墜樓死亡，享壽68歲。（中央社檔案照片）
國民黨前立法委員龐建國11日上午在內湖區住家墜樓死亡，享壽68歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）國民黨前立法委員龐建國

龐建國小檔案

出生：1953年8月19日

學歷：

中興大學應用數學系學士

台大國發所碩士

美國布朗大學社會學博士

 

經歷：

文化大學國發大陸所教授

中山大學中山學術研究所講師

台大社會學系暨研究所副教授

海基會副秘書長、顧問

國政基金會顧問

台北市議員（1994-2001）

立法委員（2002-2005）

中研院民族所助理研究員

 

政黨：

中國國民黨（2006-2022）

親民黨（2001-2006）

無黨籍（1998-2000）

新黨（1994-1998）

 

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今天上午在內湖區住家墜樓死亡，享壽68歲，警方已通報地檢署進行刑事相驗，詳細事發原因仍待調查。

警消今天上午7時許接獲民眾報案，指內湖區內湖路3段的巷弄內有名男子路倒，經派員到場發現，這名路倒男子因墜樓已明顯身亡，家屬接獲警方通知後，才知此憾事。

警方通報地檢署進行相驗，詳細事發原因仍待後續調查釐清。據指出，死者為龐建國，生前有癌症病史。

龐建國現為文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，妻為電視前主播邱秀珍。去年夏天龐建國還在臉書大力宣傳碩博士班招生資訊，也常投書媒體發表時論。（編輯：李亨山）1110111

龐建國小檔案
  • 出生：1953年8月19日
  • 學歷：
    中興大學應用數學系學士
    台大國發所碩士
    美國布朗大學社會學博士
  • 政黨：
    中國國民黨（2006-2022）
    親民黨（2001-2006）
    無黨籍（1998-2000）
    新黨（1994-1998）
  • 經歷：
    文化大學國發大陸所教授
    台大社會學系暨研究所副教授
    中山大學中山學術研究所講師
    海基會副秘書長、顧問
    國政基金會顧問
    台北市議員（1994-2001）
    立法委員（2002-2005）
    中研院民族所助理研究員
龐建國曾任台北市議員等職，常投書媒體發表時論。圖為1995年龐建國（中）在台北市議會與議長陳健治（左）、北市副市長白秀雄（後）等人協商。（中央社檔案照片）
龐建國曾任台北市議員等職，常投書媒體發表時論。圖為1995年龐建國（中）在台北市議會與議長陳健治（左）、北市副市長白秀雄（後）等人協商。（中央社檔案照片）
龐建國（左起）與妻子邱秀珍。（圖取自龐建國臉書facebook.com）
龐建國（左起）與妻子邱秀珍。（圖取自龐建國臉書facebook.com）

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