龐建國墜樓亡 生前傳訊台灣不公不義、生不如死

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（中央社記者許秩維台北11日電）前立法委員、文化大學教授龐建國今天墜樓身亡。文大校方表達震驚與不捨，而龐建國凌晨曾在通訊軟體LINE群組傳訊「生不如死」，群組中有人留言安撫，但上午仍接獲死訊。

中國國民黨籍新北市議員蔡淑君在社群網站臉書（Facebook）貼出一張通訊軟體LINE截圖， 龐建國 龐建國小檔案 出生：1953年8月19日



學歷： 中興大學應用數學系學士 台大國發所碩士 美國布朗大學社會學博士 經歷： 文化大學國發大陸所教授 中山大學中山學術研究所講師 台大社會學系暨研究所副教授 海基會副秘書長、顧問 國政基金會顧問 台北市議員（1994-2001） 立法委員（2002-2005） 中研院民族所助理研究員 政黨： 中國國民黨（2006-2022） 親民黨（2001-2006） 無黨籍（1998-2000） 新黨（1994-1998） 看更多 關閉 於LINE群組中說：「不公不義的台灣，我生不如死！」

龐建國上午在台北市內湖區住家墜樓死亡，享壽68歲，警方已通報地檢署刑事相驗，詳細事發原因仍待調查。

文大校方發布新聞稿指出，上午得知龐建國墜樓身亡後，學校師長已與其家屬聯繫，表達慰問之意，並請家屬節哀。

文大校方表示，龐建國於民國94年8月到文大任教，目前是國發暨大陸所專任教授，並負責社會科學院主辦的台日韓國際論壇籌辦與聯繫工作，最近上課及參加所務及社科院院務均一切如常，對於龐建國墜樓一事，學校師長感到震驚與不捨。

文大國發暨大陸所所方提到，這學期龐建國執教碩、博班共4門課，均是學期課程，並無課程是否延續至下學期或影響學生受教權益等問題；若有未完成成績評定的課程，所方將請其他教師協助考評，不會影響學生權益。（編輯：管中維）1110111

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