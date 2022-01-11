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龐建國墜樓亡 生前傳訊台灣不公不義、生不如死

2022/1/11 13:59（1/11 15:53 更新）
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前立法委員、文化大學教授龐建國11日墜樓身亡。（中央社檔案照片）
前立法委員、文化大學教授龐建國11日墜樓身亡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北11日電）前立法委員、文化大學教授龐建國今天墜樓身亡。文大校方表達震驚與不捨，而龐建國凌晨曾在通訊軟體LINE群組傳訊「生不如死」，群組中有人留言安撫，但上午仍接獲死訊。

中國國民黨籍新北市議員蔡淑君在社群網站臉書（Facebook）貼出一張通訊軟體LINE截圖，龐建國

龐建國小檔案

出生：1953年8月19日

學歷：

中興大學應用數學系學士

台大國發所碩士

美國布朗大學社會學博士

 

經歷：

文化大學國發大陸所教授

中山大學中山學術研究所講師

台大社會學系暨研究所副教授

海基會副秘書長、顧問

國政基金會顧問

台北市議員（1994-2001）

立法委員（2002-2005）

中研院民族所助理研究員

 

政黨：

中國國民黨（2006-2022）

親民黨（2001-2006）

無黨籍（1998-2000）

新黨（1994-1998）

 

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於LINE群組中說：「不公不義的台灣，我生不如死！」

龐建國上午在台北市內湖區住家墜樓死亡，享壽68歲，警方已通報地檢署刑事相驗，詳細事發原因仍待調查。

文大校方發布新聞稿指出，上午得知龐建國墜樓身亡後，學校師長已與其家屬聯繫，表達慰問之意，並請家屬節哀。

文大校方表示，龐建國於民國94年8月到文大任教，目前是國發暨大陸所專任教授，並負責社會科學院主辦的台日韓國際論壇籌辦與聯繫工作，最近上課及參加所務及社科院院務均一切如常，對於龐建國墜樓一事，學校師長感到震驚與不捨。

文大國發暨大陸所所方提到，這學期龐建國執教碩、博班共4門課，均是學期課程，並無課程是否延續至下學期或影響學生受教權益等問題；若有未完成成績評定的課程，所方將請其他教師協助考評，不會影響學生權益。（編輯：管中維）1110111

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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