Be My Baby原唱 美搖滾歌手蘿妮史派克特辭世

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國樂團「羅尼特組合」主唱蘿妮史派克特今天辭世，享壽78歲。「羅尼特組合」1960年代紅透半邊天，2007年進入搖滾名人堂，經典歌曲包括Be My Baby等劃時代暢銷作品。

家族聲明寫道：「我們摯愛的凡間天使，蘿妮，在短暫與癌症搏鬥後，今天安祥離開人世。」

蘿妮史派克特（Ronnie Spector）本名維洛尼卡葛林斐德（Veronica Greenfield），1943年8月10日出生於紐約西班牙哈林（Spanish Harlem），母親是非裔，父親是愛爾蘭裔。

青少女時期她就和姊姊愛絲黛班奈特（Estelle Bennett）以及表妹內德拉塔利（Nedra Talley）一同演唱，合組「親愛的姐妹組合」（The Darling Sisters），也就是後來紅透半邊天的「羅尼特組合」（The Ronettes）。

1960年代初期「羅尼特組合」大紅大紫，以厚重眼妝、恨天高髮型以及短裙引領時尚，作品有Baby, I Love You、(The Best Part of) Breakin' Up等暢銷名曲，以及1999年被收錄進葛萊美名人堂的Be My Baby。

「羅尼特組合」和「至上女聲三重唱」（Supremes）齊名，也是唯一曾和「披頭四」（The Beatles）巡演過的女子團體，1966年曾替披頭四巡迴演出開場。

「羅尼特組合」2007年進入搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）時，滾石（Rolling Stones）吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）回想起1960年代滾石擔任「羅尼特組合」開場嘉賓的往事。

凱斯李查茲表示：「她們不用費盡心思就觸動了我的心，那時如此，現在亦然。」

歐洲巡迴演唱後，「羅尼特組合」於1967年解散。1968年，蘿妮史派克特和搖滾界超級製作人史派克特（Phil Spector）結婚，1974年離婚。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110113