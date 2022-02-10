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美諧星鮑伯沙吉陳屍飯店 家屬：死於頭部創傷

2022/2/10 16:41（2/10 17:04 更新）
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美國諧星鮑伯沙吉1月過世，他的家人9日發表聲明說，鮑伯沙吉死於頭部創傷。（圖取自facebook.com/bobsaget）
美國諧星鮑伯沙吉1月過世，他的家人9日發表聲明說，鮑伯沙吉死於頭部創傷。（圖取自facebook.com/bobsaget）
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（中央社邁阿密9日綜合外電報導）美國諧星鮑伯沙吉（Bob Saget）1月在佛羅里達州一家飯店突然過世，震驚好萊塢，他的家人今天發表聲明說，他確定死於頭部創傷。

鮑伯沙吉在1980到1990年代熱門電視喜劇「俏皮老爸天才娃」（Full House）中的演出廣受喜愛，上月巡迴演出期間入住奧蘭多格蘭德湖麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes）時，被人發現不省人事。65歲鮑伯沙吉的死因，原本並不清楚。

他的家人在聲明中說：「當局已經確定，鮑伯沙吉死於頭部創傷。」

家屬說，「當局推斷，鮑伯後腦不小心撞上了東西，當時他覺得無所謂，上床睡覺」；並指出，死因「與吸毒和喝酒無關」。

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鮑伯沙吉因在「俏皮老爸天才娃」中扮演丹尼．譚納（Danny Tanner）一角而成名，譚納在劇中是一位撫育3個女兒的單親爸爸，其中一個女兒由雙胞胎姐妹瑪莉凱特（Mary Kate）和艾希莉歐森（Ashley Olsen）輪流扮演。

他還是一位出色的單口喜劇演員，曾為美國哥倫比亞廣播公司（CBS）喜劇影集「追愛總動員」（How I Met Your Mother）擔任配音，早年也主持過「歡笑一籮筐」（America's Funniest Home Videos）。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110210

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