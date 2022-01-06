南港前董事長林學圃辭世 早年靠股票發跡評價兩極

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）南港前董事長林學圃被市場封為重整大王，擅長土地開發案，由他一手主導的「世界明珠」更是市場一大焦點。然而，還等不及世界明珠完工，林學圃因病辭世，一生爭議性高，外界對他評價兩極。

南港今天證實，林學圃因病於去年12月底辭世，享壽74歲。

林學圃是股市聞人，早年靠著股票發跡，年輕時曾任台鳳董事，累積豐富處理土地資產經驗。後續循著類似手法，陸續入主復木、楊鐵、南港等公司，市場因而封他為「重整大王」。

林學圃於2000年因違約交割和內線交易案遭判刑，辭去南港董事長一職，在2012年入監服刑，2013年假釋出獄，隨後在2014年擔任南港「名譽董事長」。

雖然林學圃掛名名譽董事長，仍握有南港實質主導權。比如南港開發案「世界明珠」就是由他主導，因趕上房地產景氣翻揚，開發價值水漲船高，該案基地近萬坪，包含2棟辦公大樓與6棟住宅，是近年市場一大焦點。

林學圃去年11月中旬親自主持南港法說會，會後率媒體、法人至世界明珠基地參訪，當時豪氣宣布世界明珠銷售已達7成，號稱高樓層每坪上看新台幣200萬元，未來不排除打造其他世界級推案；然而，他還等不及世界明珠完工，就因病辭世。

林學圃先前看中泰豐中壢廠潛在開發利益，大動作買進泰豐股票，掀起泰豐經營權之爭，並在去年10月正式入主。

泰豐股東臨時會通過公開標售中壢廠土地，但林學圃持反對意見，受訪時更表示「地不是冰塊，不會融化，也不會消失，不懂為何急著賣」，引爆市場派茶壺內風暴，泰豐董事頻頻異動。

林學圃辭世後，南港、泰豐都表示不受影響，但如今強人不再，營運走向、土地開發何去何從，仍有待觀察。（編輯：張均懋）1110106