「半澤直樹」演員志垣太郎3月過世 家人難接受遲未公布死訊

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日本男星志垣太郎（右）今年3月過世，他的死訊是他大兒子在推特上發文才傳出。（圖取自twitter.com/kazunetakumi）

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（中央社東京7日綜合外電報導）日媒報導，日本男星志垣太郎（本名河村稔）已於今年3月過世，享壽70歲。而家人遲未對外公布死訊，跟至今仍無法接受其突然離世有關。

日本TBS電視台報導，志垣太郎1969年出道，曾演出「水戶黃門」、「半澤直樹」等電視連續劇，在許多電視節目及娛樂節目中也相當活躍。

志垣太郎死訊是大兒子在推特上發文才傳出。志垣太郎今年3月5日逝世，當時人在佐賀縣，死因為心臟衰竭。

大兒子說，父親身體很健朗，突然發生這樣的事，讓他跟母親一直無法接受父親離世的事實。他也代父親向粉絲及曾合作過的友人們致謝，感謝大家過去的照顧。

日媒Sponichi Annex報導，從20多歲起就跟志垣太郎頗有交情的男星西田敏行透過經紀公司表示，至今對志垣太郎的離世仍難以置信，只有合掌悼念。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111207