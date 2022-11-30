江澤民政左經右 壯大中共權貴資本集團

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（中央社記者蔡素蓉台北30日電）江澤民任內雖有大陸改革開放的經濟成長，但政治上以「七上八下」潛規則鞏固權力，「政左經右」讓權貴資本集團壯大，衍生盤根錯節的上海幫，一度是退而不休的老人干政代表。

●六四事件 江澤民躍升第三代集體領導核心

江澤民1926年生，上海交通大學電機系畢業，從上海益民食品一廠工程師做起，曾赴莫斯科受訓，歷任長春第一汽車製造廠動力分廠廠長、一機部上海電器科學研究所副所長、武漢熱工機械研究所所長等職。

1970年，江澤民調回北京一機部任外事局副局長、1980年出任進出口和外國投資委員會副主任、1982年任電子工業部長兼黨組書記；1985年出任上海市長、1987年接任中共上海市委書記，並進入中共政治局。

1989年的六四天安門事件是中國政治分水嶺。反對武力鎮壓學運的時任中共總書記趙紫陽遭罷黜，後遭軟禁至死。

被視為「保守派」的上海市委書記江澤民，因在上海「處理學運得宜」，在鄧小平欽點下，1989年6月接任中共新任總書記，並於9月接掌中共中央軍事委員會主席。

●江澤民政左經右 維穩與壯大上海幫

江澤民掌權之初一度奉行「政左經左」，在經濟領域實施中共元老陳雲的「鳥籠經濟」路線。直到鄧小平1992年發表「南巡講話」後，他才緊跟風向轉而推動鄧的改革開放經濟政策。

在政治權力鞏固方面，總書記的黨權需有軍權做後盾。屬「楊家將」的中共中央軍事委員會秘書長楊白冰1992年辭職後，江澤民開始逐步掌控軍隊。

在京畿安全穩定上，屬「北京幫」的時任中共北京市委書記陳希同1995年因貪腐問題下台，外界解讀為是江澤民進行政治內鬥，目的清洗首都舊有政治勢力，以扶植新的江嫡系捍衛京畿安全。

在去除老人干政上，江澤民2002年在中共16大時，提出中央政治局常委「七上八下（67歲留任，68歲無法留任）」的政治潛規則，主因是要逼退68歲元老李瑞環，後被中共高層沿用。

1990年代的中國經濟體制面臨強大轉型壓力。江澤民起用被稱為「經濟沙皇」的朱鎔基擔任國務院總理，協助推動國有企業改革、國家機關精簡、反腐敗等政策。特別是在2002年正式加入世界貿易組織（WTO）後，中國經濟出現前所未有的飛躍成長。

不過，江澤民時代因大力建設上海，例如設立浦東新區，雖讓上海重拾中共建政前榮景，但在「政左經右」下，也讓中共國家權貴資本集團不斷壯大，親手催生政經勢力錯綜複雜的上海幫勢力。

此外，江澤民因六四事件而躍升中共最高領導人，他主政期間也致力「維穩」，包括提拔前中共中央政法委員會書記周永康等人，打擊異己、迫害宗教界人士的行為也受到外界質疑。

●退而不休 老人干政告下句點

江澤民當年初掌權時，與眾多中共元老勢力纏鬥。他退休後卻也成為「老人干政」代名詞。中共第4代領導人胡錦濤在2002年中共16大接班時，江澤民續掌中共中央軍事委員會，直至2004年才交出軍委主席一職。

江澤民卸任後企圖影響政局的傳聞不斷。胡錦濤在2012年中共18大決定「裸退」、不留任何職務，讓中共總書記習近平得以全面接班。外界認為，這是胡對江的元老干政與派系制肘釋放不滿訊號。

江澤民近年來多次傳出病危消息。2011年7月6日，香港亞洲電視報導江澤民死亡消息，新華社2011年7月7日發出英文稿，指媒體報導江澤民死訊純屬謠言。2017年5月，網路上再度哄傳江澤民已死亡。

曾被媒體稱為「死去又活來」的江澤民，11月30日走向人生終點。在中共總書記習近平的「新時代」下，也為元老干政劃下了句點。（編輯：張淑伶/吳柏緯/楊昇儒）1111130