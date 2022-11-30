江澤民愛掉書袋訓晚輩 斥港媒Too Simple成網路搞笑經典[影]

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（中央社記者江今葉華盛頓30日電）愛援引詩詞歌賦與名言，講話喜歡夾雜英文，還會語重心長地斥責記者小輩，中國大陸第三代領導人江澤民個性鮮活，讓他常成為模仿或是嘲弄的對象，但也更貼近一般人。

新華社報導，96歲的 江澤民 11月30日去世。

總是戴著黑框眼鏡、穿著高腰褲、梳著油亮老派髮型，江澤民因為長期主政上海，承襲上海海派精神，活潑、愛笑，也是中國大陸少數能被媒體攔下的領導人。不按牌理的性格，當然也讓他的「語錄」中除了嚴肅訓詞外，多了讓人「傳頌」的笑點。

說起江澤民名言，絕對不能漏的當然是他在2000年時，被香港記者問到「北京中央是不是已經欽定董建華接香港特首」的訓話。

那一番「我今天是作為一個長者來跟你們講的」，你們「too young,too simple,…sometimes naive」（太年輕、太膚淺，有時也顯得幼稚）的斥責，雖被視為是江澤民失去風度修養的實證，但也成為網路搞笑文化的經典，以音譯的「圖樣圖森破、上台拿衣服」網上流傳。這是談到江澤民絕對不能遺忘的「重要時刻」，也讓江澤民從此成為中國大陸網民心中的「長者」。

影片來源：60 Minutes

在此之前，他接受美國哥倫比亞公司（CBS）「六十分鐘」（60 Minutes）知名主持人華萊士（Mike Wallace）訪問時，也留下不少名句。江澤民在訓斥香港記者時也不忘數落他們，「美國的華萊士比你們不知高到哪去了，我跟他談笑風生呢」。

那場專訪裡，華萊士追問江澤民六四事件真相、中美關係時，江澤民形容中美關係「有時多雲、有時甚至烏雲密佈，有時也會多雲轉晴」；談六四時，他辯解，「即使在非常時期，政府還是能很理智和克制」，「媒體應該是黨的喉舌。我們確實有新聞自由，但這種自由應該從屬並服從國家利益」。

六四事件發生後的1990年，江澤民接受美國美國廣播公司（ABC）知名主播芭芭拉華特斯（BarbaraWalters）專訪時，對六四最深入人心的王維林單人阻擋坦克車隊畫面的狡辯，則讓人見到他為中共政權辯解的醜惡嘴臉。

面對芭芭拉華特斯追問王維林下落，江澤民強辯說，坦克會停下來是因為坦克裡的人不想碾過攔在面前的人，「這個年輕人不可能被坦克碾死」，也認為他「從沒有被殺」。

當然面對台灣媒體時，江澤民也沒少給「名言」。2000年江澤民在人民大會堂回答台港媒體質疑若是兩岸開戰豈不是相煎太急時，他回答說，如果搞「台獨」，就意味著相煎何太急；但本是同根生嘛，相信偉大的中華民族最終肯定，會要統一的。

當被問到「若是兩岸開戰怕不怕外國勢力干預」時，江澤民則牛頭不對馬嘴地回說，「中國人民從來不信邪」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111130