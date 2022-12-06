北京舉辦江澤民追悼會 分析：為習近平所用

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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）北京今天上午為前中共領導人江澤民舉辦追悼大會。分析指，悼詞影射中共面臨如江時代的內憂外患困境，同時強調中共總書記習近平政策具延續性，他是承先啟後的角色。

今天上午在北京人民大會堂舉行的追悼大會上，習近平身著一身黑衣，神情看似悲痛但莊嚴地致悼詞。悼詞講述了江澤民執政下政治、經濟、思想、外交、對台、國防、反腐肅貪等政策的方方面面。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中央社訪問時指出，習近平講述的悼詞講了很多江澤民的政策，也都是習近平現在在做的，當中具有影射作用，有「為我所用」的意味。

首先，悼詞中凸顯了江澤民在「內憂外患」下走上政治舞台，當時的內憂是八九民運，外患是當年蘇聯東歐的「蘇東波」巨變，悼詞讚揚江澤民走過最艱苦時期。

趙春山指出，這影射了中國現今也面臨相似的內外困境，有「以古說今」之意。在對內方面有白紙運動，同時西方也對中共展開遏制。悼詞影射之外，也勉勵中共會度過這些「危機」。

趙春山也提及，習給予江澤民很多讚美，這對現今肅殺氣息嚴重的中共政治氣氛具有緩解作用，表現出習的「寬容」，對不同派系仍給予寬容、讚美，具有安慰作用。

另外，悼詞中強調江澤民給習近平新時代中國發展模式奠定有利基礎，如習談到社會主義初級階段論、社會主義市場經濟、改革開放，以及提及江澤民的「三個代表」等。

趙春山認為，很多人指習近平會回到過去的閉關鎖國，但悼詞彷彿做了一個「澄清」，表示現在仍會繼續改革開放、強調經濟建設。

趙春山指出，習近平藉著哀悼江澤民，來強調其政策具有延續性，凸顯自身是承先啟後的角色，且承續江澤民留下的政治遺產。

他說，「褒獎講了很多，他為甚麼講了那麼多好話？影射習近平今天是承續過去那些政策，這些都是好的東西。每樣都提到了。」

江澤民在11月30日逝世於上海，北京高規格紀念、哀悼他，比照25年前中共元老鄧小平的葬禮為其舉行國葬。（編輯：張淑伶）1111206