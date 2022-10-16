胡錦濤老矣江澤民不見蹤影 習近平還年輕

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（中央社記者邱國強北京16日電）中共20大今天登場了。舞台上，總書記習近平邁開大步，把又蒼老許多的前總書記胡錦濤甩得老遠，更蒼老的江澤民則不見蹤影。這副場景，巧妙地像極了習近平想在黨內塑造的地位。

在場外，中國網路上同一時間瘋傳著兩個畫面。一個是準備結婚的一對新人和親友，在房間裡站著看電視，螢幕上是習近平和黨代表在20大開幕式起立唱國歌，新人和親友都張嘴跟著唱；另一個則是微信上某小學的家長群，媽媽們紛紛上傳小孩在電腦前收看20大開幕式的照片，貼給導師看。

另一頭，在北京市東城區及上海市閔行區，幾天前各有一座大型商場出現COVID-19確診者足跡，導致5至6天內曾進出這2座商場，或是曾在商場週邊停留的大批民眾被「時空交會」，硬是被防疫單位在家隔離7天。其中，閔行區的足跡就導致逾2萬人在20大開幕前一晚收到隔離通知，不少人大呼「層層加碼一刀切」不負責。

這就是中國官媒及街頭看板上滿布的「喜迎20大」。這一刻，有人大步向前，有人在家隔離，看轉播、唱國歌的有之，趁星期天睡大覺、逛商場的可能更多。

在人民大會堂的萬人廳裡，昂首闊步的習近平自然是焦點；但後方已經需要旁人攜扶的胡錦濤，螢光幕前應該收到了不少驚呼；而105歲的宋平，則坐著輪椅進場。

至於中共每次集會，大家最愛找尋的另一位前總書記江澤民，以及被公認為「大炮型」的前總理朱鎔基，都缺席了，儘管兩人都依例被選為中共20大主席團常委。

習近平的報告，自然是全場的焦點。和5年前在中共19大開幕式上，全文版報告讀了3個多小時比起來，他今天宣讀的報告是摘要版，全長還不到2小時。而同樣和5年前比起來，習近平今天讀報告時的停頓多了，喝水次數也多了，語調讀起來也低沉了些。

不過，胡錦濤、江澤民當年在全國黨代會讀的報告也是摘要版。反而是習近平在19大選擇挑戰3個小時長的全文報告，成了特例。

受COVID-19疫情影響，這次參與採訪中共20大的中國境內外記者，明顯較19大、18大要少。大會也比照2020年以來全國「兩會」的作法，統一安排媒體住宿。除了開幕式，大致只能在新聞中心隔空收看現場轉播。

同樣是防疫，嚴厲的「動態清零」政策，在20大開幕又讓一些中國境內外媒體記者收到「彈窗」通知，被迫返家隔離7天，至少沒法採訪20大開幕式。至於解隔後能否採訪後續的行程，尚在未定之天。

有幸留下來採訪的媒體人，聽了習近平近2小時的摘要版報告，還得馬上排起長隊，等著領取全文版紙本報告。大家和螢光幕前、手機前的觀眾們一樣，都想從這一大本數萬字的報告中，找出中國未來政策的走向，以及他如何定位自己過去10年的政績。

看完之後，大多數記者們的觀感是，這是習近平塑造自我形象，貫徹個人意志的一份報告。字裡行間，透著他賦予自己及全黨的使命。怎麼看，都不像是一份要卸任總書記的人會作的報告。

所以，還有人會認為，習近平沒法3連任總書記嗎？（編輯：張淑伶）1111016