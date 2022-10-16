20大報告涉台內容 陸學者：北京拿回發球權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海16日電）中共總書記習近平今天在20大發表政治報告，涉台部分多次提到「統一」。中國大陸涉台學者包承柯剖析，北京當局明顯化被動為主動，拿回台灣問題主導發球權。

包承柯接受中央社採訪表示，20大報告涉台內容數次強調統一，不同於19大報告所提到的「6個不允許」；顯現北京當局對於台灣問題從被動轉為主動，拿回發球權，不再是看台灣當局有甚麼動作順而做出反應，這個化被動為主動相當明顯，這也是中國大陸在實踐民族復興上的自信。

總統蔡英文在去年國慶提出「兩岸互不隸屬」的說法，包承柯說這樣的表述被視作「新版兩國論」；今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，這就是台獨勢力勾結外部干涉勢力，北京當局祭出制衡措施和圍台軍演加以因應，「台海局勢現況確實很緊張和複雜」。

包承柯指出，20大報告涉台文字反映了兩岸嚴峻緊張的情勢，尤其是提到反外部干涉勢力、反台獨分裂分子等用字上，以及「決不承諾放棄使用武力」等字句。在當前局勢下，若欲解決兩岸問題仍要回到一國兩制、九二共識的討論基礎上，彼此才有緩和、緩衝的空間。

中共總書記習近平今天上午在人民大會堂做20大政治報告，在其宣讀的口頭報告涉台內容中未說到「一個中國原則」、「九二共識」等字彙，在紙本完整版報告中則有提及。

紙本完整版報告提到，「『和平統一、一國兩制』方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利」、「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（編輯：吳柏緯）1111016