中共20大報告 習近平自我拔高功績貫徹個人意志

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習近平（前）16日在20大發表報告，以過去10年的偉大變革為自己10年的治績作註解，宣示包括「中國式現代化」在內的未來執政理念。（美聯社）

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（中央社記者邱國強北京16日電）中共總書記習近平今天在20大發表報告，以「過去10年的偉大變革」為自己10年的治績作註解；並宣示包括「中國式現代化」在內的未來執政理念，可說是一篇貫徹個人意志的報告。

報告中，習近平首先充分肯定自己過去10年的治績。像是防疫，就提到「堅持動態清零不動搖」，並聲稱「統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」；對外則「發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益」；經濟方面則實現「歷史性躍升」及「高質量發展，進入「創新型國家」。

同時，報告不但以「偉大變革」為習近平執政10年作註解，還加上了「在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上，具有里程碑意義」的形容詞。相形之下，中共前2任總書記江澤民、胡錦濤在卸任前向黨代會的報告，分別只提「基本經驗」及「基本總結」。

因此，藉由這份報告，習近平充分拔高了自己在中共黨史上的地位，越過江胡直追毛鄧。而對未來的規劃與展望，報告則以14個領域作說明，而這些規劃與展望，都是習近平這5至10年來陸續提出的理念，使通篇報告貫穿著習近平的個人意志。

其中，受台灣各界矚目的對台方面，報告以北京不久前提出的新版對台白皮書為基調，既強調「盡最大努力爭取和平統一的前景」，又揚言「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，同時重申「一個中國」、「九二共識」、「融合發展」、「心靈契合」等原則，是最能反映習近平意志的表述之一。

報告並宣示，中共的中心任務就是以「中國式現代化」全面推進「中華民族偉大復興」。但強調中國式現代化是「中共領導的社會主義現代化」，既有各國特徵，更有「基於自己國情的中國特色」，其中即包括「全體人民『共同富裕』的現代化」。而本質要求是「堅持中國共產黨領導」，推動構建「人類命運共同體」。這些要素，更是習近平的一貫理念。

眾所矚目的經濟發展領域上，報告重申了加速構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。既增強「國內大循環」內生動力和可靠性，也提升國際循環品質和水平。同時，堅持把發展經濟的着力點放在「實體經濟」上， 「製造強國」則放在加快建設的首位。

上述說法，再度凸顯了習近平近年來對網路經濟心生疑懼，試圖把經濟重心轉回到製造業的決心，以及設法擺脫外部力量藉經貿制約中國經濟的意念。

報告中還強調，完善科技創新體系，堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位。並健全「新型舉國體制」，強化國家戰略科技力量，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力。深入實施「人才強國」戰略，也充分反映習近平想擺脫對西方科技依賴的意念。

這份報告對國防的表述，也有濃濃的習近平特色。內容提到，要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊「打贏能力」。打造「強大戰略威懾力量」體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進「實戰化軍事訓練」，都反映了他的建軍理念。

對外方面，描繪的也是中國在習近平統治下，對外宣示的一貫基調。其中包括，中國堅定奉行獨立自主的「和平外交政策」，始終根據「事情本身的是非曲直」決定自己的立場和政策。「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準」。中國「永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。既以愛好和平形象示人，又暗批以美國為首的西方勢力。

報告結尾處，習近平不忘強調青年工作對黨的重要性，並宣示全黨「要把青年工作作為戰略性工作來抓」，更要求中國廣大青年要「堅定不移聽黨話、跟黨走」，讓青春在「全面建設社會主義現代化國家」的火熱實踐中「綻放絢麗之花」，都是他的一貫理念。（編輯：唐佩君）1111016