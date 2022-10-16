69歲習近平20大政治報告 未讀全文省略1小時

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中共總書記習近平16日在20大發表政治報告未讀全文，由於他已69歲，體力與精神引起關注。（路透社）

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（中央社台北16日電）中共20大今天上午在北京登場，中共總書記習近平發表政治報告，並未讀全文而是挑重點，前後約2小時，由於習近平已69歲，體力與精神引起關注。照19大的經驗，若全文報告預計要3小時。

據公開資訊，2002年，時任中國總書記江澤民在中共16大時以76歲的高齡進行政治報告，同樣是「挑重點」而非念全文。

中國共產黨第20次全國代表大會今在北京召開，上午10時在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平發表20大的政治報告，不但總結19大以來的政績，也提及18大以來的10年，中國共產黨成立百年、中國特色社會主義進入新時代、完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務等「三件大事」。

除了報告內容外，今年外界關注，已69歲的習近平是否會比照5年前的19大朗讀報告全文。19大的政治報告總共3萬2000多字，當時習近平以近3個小時唸完全文。

根據央視直播、新華社文字實錄顯示，今年習近平的政治報告選擇「挑重點」而非「全文」，約耗費2小時，較19大少了1小時。

習近平讀重點而非全文，不但使外界關注其精神與身體狀況，也令人想起2002年的16大，時任中共總書記江澤民以76歲高齡進行政治報告時，因為年事已高，也是選擇讀重點。

今天上午的開幕儀式，前中共領導人出席的情形也引起外界關注。

根據星島日報報導，18位常委級元老擔任主席團常務主席。然而96歲江澤民和94歲的前總理朱鎔基都缺席。5年前的19大，江澤民有參加。但去年的百年黨慶，已經沒有亮相。

另一方面，80歲的前中共總書記胡錦濤雖有亮相，然而白髮蒼蒼，步履蹣跚，進場時需有工作人員在旁攙扶。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111016