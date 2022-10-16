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習近平20大報告台灣議題 強調心靈契合但不放棄武力

2022/10/16 12:26（10/16 12:52 更新）
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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂做20大報告，在展望台灣議題時再度強調「兩岸同胞心靈契合」，但同時又宣稱不承諾放棄使用武力，另口頭報告時未提及「九二共識」等。

據新華網文字直播，習近平在談及台灣議題時說，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。

習近平表示，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」

他又說，「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

他最後表示，「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」

此前在回顧5年與10年的台灣議題時，習近平提及「新時代解決台灣問題的總體方略」，同時強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。

另外，值得注意的是，習近平在宣讀這份20大口頭報告涉及的台灣議題時，未提及「一個中國原則」、「九二共識」。（編輯：唐佩君）1111016

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