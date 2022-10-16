中共不放棄武力 陸委會：台海穩定是兩岸共同責任

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共20大報告指不承諾放棄使用武力，陸委會今表示，中共對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷，再度重申維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任。

中共20大報告涉及台灣議題的內容有三部分，皆提到了「反獨與反外部勢力」；同時，也如外界預期的提及「新時代解決台灣問題的總體方略」。另外，也有「和平統一、一國兩制」，一個中國原則和「九二共識」，強調心靈契合、不承諾放棄使用武力等。

陸委會今天下午發布新聞稿，指出總統蔡英文在今年國慶演說已明確表達台灣的堅定立場，即維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協，而兵戎相見絕非兩岸選項。

陸委會強調，這是台灣人民及國際社會的共識，更是當前中共當局必須面對的事實。

陸委會指出，中共面對國際情勢劇烈變動及內部社會經濟挑戰之際，其對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。

陸委會表示，正告中共當局放棄強加的政治框架及武力脅迫侵犯作為，尊重台灣人民對主權和民主自由生活方式的堅持，以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧，才是重啟兩岸良性互動的根本。

陸委會指出，中國共產黨冀望以鞏固意識形態及以所謂「中國式現代化」作為民族復興的使命任務，但如未能進行真正民主體制與治理改革、建構民主自由的公民社會、遵循國際規則秩序，並以新的思維格局面對兩岸關係，是根本無法掌握與應對任何情勢的主動主導權。

新聞稿指，陸委會針對中共20大的中國大陸內外部發展與對台影響，將持續嚴密掌握相關情勢動態、妥慎評估應處。（編輯：唐佩君）1111016