中共20大國安團隊嚴密掌握 府重申中華民國主權獨立

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（中央社記者葉素萍台北16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，提及台灣議題。總統府發言人張惇涵今天表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持。

中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。總統蔡英文在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵並重申，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，誠如蔡總統所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法；維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。（編輯：林淑媛）1111016