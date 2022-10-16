制憲基金會：習近平強加中國夢 台灣民意不會認同

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（中央社記者葉素萍台北16日電）台灣制憲基金會今天說，中共總書記習近平企圖分化台灣社會、謀求個人利益的話術不會成功；習近平企圖強加自己的「中國夢」在台灣人身上，台灣民意不會認同。

中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，在展望台灣議題時再度強調「兩岸同胞心靈契合」，但同時又宣稱不承諾放棄使用武力。

台灣制憲基金會發布新聞稿指出，不管根據哪份民調都顯示，台灣今時今日不分黨派、職業、群體，都高度認同台灣是一個獨立於中國的國家，習近平稱「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調這是針對外部勢力和極少數台獨分裂分子，絕非針對廣大台灣同胞，這是騙術、詐術。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，絕大多數台灣人民無論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派都是拒絕中華人民共和國的統治，對於習近平來說都是「獨」，都是要被武力侵略的對象，完全不是習近平所稱「極少數台獨分裂分子」，習近平企圖分化台灣社會、謀求個人利益的話術不會成功。

林宜正指出，台灣人民追求民主自由與人權的獨立國家，是與生俱來權利，無論任何國家都不能剝奪台灣人自己決定自己命運，習近平稱「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人決定」，是活在習近平自己的平行宇宙，企圖強加自己的「中國夢」在台灣人身上，台灣民意不會認同，習近平也不會得逞。

林宜正說，台灣目前雖然民意多數支持台灣是一個獨立的國家，但並沒有體現在所使用的憲法上，台灣目前所使用的「一中憲法」仍沒有好好處理國家定位、尤其是與中國關係的議題，讓中國仍有侵略台灣的法律上理由，是台灣政府與人民急迫需要改革之處。

他說，台灣制憲基金會主張由政府召開憲政國是會議，進行憲政改革，以公投方式制定台灣新憲法，大聲向世界表達拒絕中國併吞野心的心聲。（編輯：林淑媛）1111016