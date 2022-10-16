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中共20大開幕習近平稱防控人民至上 卻封逾2千處

2022/10/16 10:59（10/16 11:41 更新）
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中共官媒連日為動態清零政策護航，總書記習近平16日在20大開幕報告稱防控堅持人民至上，但迄今仍有逾2000處為高風險區封閉管理，圖為寧夏銀川一社區居民15日排隊採檢。（中新社）
中共官媒連日為動態清零政策護航，總書記習近平16日在20大開幕報告稱防控堅持人民至上，但迄今仍有逾2000處為高風險區封閉管理，圖為寧夏銀川一社區居民15日排隊採檢。（中新社）
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（中央社台北16日電）中共20大今天登場，連日官媒為動態清零政策保駕護航，中共總書記習近平今稱防控始終堅持人民至上，但迄今仍有逾2000處為高風險區封閉管理，習近平忙爭第3任期時，民眾嘆只想能夠出門。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，15日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1026例（含確診與無症狀感染者），其中本土842例、境外移入184例。

其中新增本土確診174例，主要包括廣東35例、山西25例、新疆22例、北京17例、內蒙古13例、浙江12例等；另本土無症狀感染668例，主要為新疆271例、內蒙古43例、四川39例、湖北29例、廣東29例、上海28例、雲南27例等。

合計15日本土確診及無症狀感染以新疆293例及內蒙古56例居多。另中國最重要的政治及經濟大城，北京昨日新增確診病例17例、無症狀感染者3例，上海則是新增無症狀感染者28例。

今天中共第20次全國代表大會在北京開幕，繼官媒及防疫專家連日發聲為習近平的動態清零政策保駕護航後，習近平今在開幕報告時稱，面對突如其來的疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，展開抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。

中共以動態清零作為防控準則，各地方政府更被明文要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以實際行動迎接20大勝利召開，以政治任務為首之下各地仍對人民實施極端防疫措施。

迄今天上午9時，中國仍有逾2205處被劃為高風險區，區內民眾必須「足不出戶」封閉管理，另近日內蒙古呼和浩特市還有數十萬學生被封在校園內。

中共總書記習近平忙於展開第3任期時，不少民眾在中國社群網站留言，嘆無止盡的封控措施不知何時是盡頭，最大願望就是好想出門。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111016

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