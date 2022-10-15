中共20大登場前中國市場慘澹 悲觀前景恐持續數月

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（中央社北京15日綜合外電報導）中共第20次全國代表大會明天揭幕，中國領導人習近平的政治遺產將迎接歷史性時刻，但投資人對於市場由衰轉盛卻不怎麼期待，因為中國股市在過往黨代會登場前的表現，從沒像這次那麼糟糕。

彭博（Bloomerg News）報導，上海證交所綜合指數過去一個月跌逾5%，是指數1991年創立以來歷屆中共全國代表大會登場前最遜成績。此外，人民幣兌美元匯價今年來已貶值超過10%，眼看將寫下1994年以來最差全年表現。

而在中國不動產業危機的衝擊效應擴大下，美元計價的中國垃圾債券價格已重摔至接近歷史低點。

中美緊張關係升溫，加上北京一再宣揚它堅定的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，已使得外國投資人在20大開始前逃離。本週外資一共賣超價值8億7500萬美元的中國在岸股票，創7月以來最高紀錄。

針對習近平將在20大發表的演說，外界關注焦點擺在他強調的重點是否將由風險控管轉向經濟成長。然而，大多數市場觀察家不預期會有清晰轉向，並預估接下來幾個月中國市場還會持續波動。

換句話說，今年來已下跌達22%的藍籌股滬深300指數命運改變的希望渺茫，眼看將出現2011年以來首度連續2年全年下跌。

GW&K投資管理公司（GW&K Investment Management）駐紐約投資組合經理人馬錫（Tom Masi）認為，20大不足以改變市場人士對中國的看法，「我們指望見到方向改變，但我不認為這一切會在未來幾天內明朗，而是或許會在未來3至6個月內開展」。

在中共20大到來前，全球第2大股市成交量已跌到今年新低，顯示在中國經濟與市場前景仍充滿不確定性之下，投資人信心持續低落。

儘管中國當局已祭出支持經濟成長的政策，但防疫封城卻已扼殺消費行為。中國今年經濟成長速度預料將低於亞洲其他開發中國家，這將是30多年來首見。

野村控股（Nomura Holdings）的分析師認為，中國的防疫政策若有任何改變，可能要等到明年3月中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議後才會發生，因為屆時一些重要政府職位已任命、政治改組已「全面完成」。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1111015