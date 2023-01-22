看淡經濟前景受制政治高壓 中國諮詢移民者大增

（中央社記者邱國強台北22日電）從動輒封城的恐懼、到經商環境的艱困，再到政治氣氛的高壓，乃至於個人前途的迷茫，中國的不少中產階級2022年興起了「潤」到國外的念頭，讓中國內外的移民業者諮詢量大增。

在北京、上海經營旅行社及移民諮詢，常以「擺渡人」自稱的老洪，對這股「潤」潮的感受最為深刻。

所謂的「潤」，在當今的中國，指的是「跑」，特別是指離開中國，跑到國外。典故則是「潤」的漢語拚音是run，和英語的「跑」run一模一樣。於是，「潤」字就成了離開中國移民國外的熱門代名詞。

老洪打開他北京辦公室的電腦邊查邊說，中國這波「潤」潮大致有3大波。一是2022年6月初上海剛解除長達2個月的封城時；二是10月下旬中共20屆一中全會揭曉新一屆政治常委名單後；三是官方12月下旬宣布，今年1月8日起停止入境集中隔離後。

他分析，封城2個月，讓普遍見過大世面的上海人，對中國的現狀失望透頂，既然沒法與當局對抗，「打不過你，還躲不過你嗎」。所以，2022年6月初上海一解封，諮詢及辦理移民事宜者以上海人為主，平時每天10幾通電話及留言的諮詢量，當時最高紀錄曾暴增到近300通。

中共20大後則是移民諮詢量暴增最多的一波。老洪說，習近平三連任總書記早在預料中，但其他6個常委全是他的人馬，不但出乎所有人預料，更讓許多中產階級和知識分子搖頭不已，進而爆發更大的諮詢及辦理潮，且「不分大江南北」，各地都有人詢問，單日最高曾創下800多通的紀錄。

老洪表示，2022年12月初防疫放開後，部分中國民眾逐漸嗅到了出入境終將恢復正常開放的風向，諮詢量再度增溫。等到宣布1月8日入境隔離解除後，又掀起了一波移民諮詢高潮，每天也能接到近100通諮詢。

更值得注意的是，2022年諮詢及辦理移民的中國民眾，很多是中產階級和知識分子，甚至有一些不見得算得上中產階級的普通受薪階級，這和以往的以富豪和高官親屬為主的背景，明顯不同。

在加拿大經營華人移民業務、來自中國的林女士指出，2022年諮詢及辦理美、加移民的中國人，財力明顯不如以往的富豪等級。但這代表的是，動起移民念頭的中國人正在迅速增加，從金字塔頂端，向下蔓延到人數更多的中層。

因此，林女士和公司需要花費更多心思，教導這些中國中產階級能以什麼方式成功移民美加，而不像往年得要教導這些中國富豪和高員眷屬，如何把錢安全且成功地從中國轉移到北美。當然，中產階級若要移民北美，仍然有財產轉移的需要。

老洪感嘆，這大半年來，其實有更多的中國普通民眾，也向他諮詢移民管道，甚至有人直截了當問他「有沒有法子偷渡」。

經過研究，除了傳統的美加、歐洲和日本，東南亞成為2022年中國民眾新興的移民目的地，或者說是中轉地。這當中，泰國又是最熱門的地點，而清邁又常是他們「潤」出國的第一站。原因是「機票便宜」，且不像前往美加、歐洲和日本般容易被機場邊檢人員刁難。

老洪說，這大半年以來，他的公司逐漸發展出「量身訂做」的移民模式。像財力普通者，他就規劃先移往泰國再圖後續發展；有專業技術者，就申請歐美的專業技術簽證；較具財力者，就辦理投資簽證，同時規劃資金外移的合法及灰色管道。

據他觀察，中國這波移民潮除了以中產階級為主，許多人不再是為了到海外賺錢而移民，而是為了追求「理念」。不見得是政治上的自由民主，但至少是社會開放、機會平等、擁有尊嚴等理念。在這方面，不要說美、加、歐洲和日、韓，就連泰國也比中國要強。

把客戶成功「潤」到海外後，老洪至今仍會與部分客戶保持聯絡。他說，服務過的移民客戶，只要成功「潤」出去的，沒有人不感謝他的。

老洪說，也許國外的生活有著離鄉背井的陌生與苦悶，但不用再擔心封城或「大白」、警察上門撒野，也不用擔心上網留言動輒得咎，甚至被封號「查水錶」。只要能了卻客戶這些心願，他這個「擺渡人」就沒白當。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120122