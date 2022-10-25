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金融時報：習近平連任 中國富豪精英趕緊逃出國

2022/10/25 16:14（10/25 17:26 更新）
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英國金融時報報導，中共總書記習近平（前）在中共20大獲得第3個任期，引發中國富豪及精英趕緊離開中國。圖為習近平16日在中共20大報告。（中新社）
英國金融時報報導，中共總書記習近平（前）在中共20大獲得第3個任期，引發中國富豪及精英趕緊離開中國。圖為習近平16日在中共20大報告。（中新社）
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（中央社台北25日電）英國金融時報今天報導，中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期，引發中國富豪及精英趕緊離開中國，他們不但擔心口袋中的錢會消失，而且越來越擔憂自身安危。

報導指出，曾與香港和中國富豪家族合作的歐洲律師萊斯佩蘭斯（David Lesperance）表示，習近平將他的統治期延長，對中國商界精英來說是一個轉折點，此前他們隨著中國經濟繁榮也得益了數十年。

但隨著習近平牢牢就位，萊斯佩蘭斯已經接獲了3個來自中國商界超級富豪家族的指令，就是繼續執行他們的「火災逃生計畫」。

萊斯佩蘭斯表示，很多客人多年前已準備離開中國，包括將資產合法地轉移到安全的離岸司法管轄區，以及安排家人在中國以外地方獲得新國籍及居所。

他表示，中國的有錢人不但擔心當局以傳聞中的高稅制來代替共同富裕中要他們捐款，而且越來越擔憂自身安危。

近幾年不少中國知名度高的人都短暫或長時間在公眾視線中消失，如阿里巴巴創辦人馬雲、曾指控被迫與前國務院副總理張高麗發生性關係的中國網球女將彭帥、失蹤5年後在上海接受審訊被判刑的「明天系」創辦人肖建華、傳聞涉及前中共中央政治局委員孫政才貪腐案而被查的中國女富商段偉紅，這些例子都令中國有錢人對自身安危更加擔憂。

萊斯佩蘭斯形容，富豪都有一句座右銘，就是在海港中準備一艘快艇並放有金條及第二套文件，換成現在的說法，是準備一架私人飛機、護照及外國銀行戶頭，「這就是我們現在的世界」。

中共23日公布新一屆中央軍委。（中央社製圖）
中共23日公布新一屆中央軍委。（中央社製圖）

報導指出，新加坡的Dentons瑞德有限責任合伙律師事務所在中國有6000名員工，其高級合夥人劉家銘（Kia Meng Loh）表示，多個月來都有中國富豪指示及查詢在新加坡設立家族辦公室（family offices）。家族辦公室是富豪用來管理家族資產。

他說，以往香港是中國富豪及精英設立家族辦公室的目的地，但隨著北京對香港加強控制，香港的吸引力減少。

報導又引述新加坡律師行Bayfront Law主管Ryan Lin表示，中共20大舉行期間，他接獲5個中國家族表達想在新加坡設立家族辦公室，當中3個家族的指示正執行中。大部分中國富豪都想搬遷及轉移資產到新加坡。

根據花旗私人銀行數據，在新加坡設立的家族辦公室數目，在2017年至2019年間增加5倍，並由2020年底的400間增至2021年底的700間。

不過，並不是所有人都早有準備。一名為中國富豪服務的美國房地產平台創辦人表示，由於大多數客戶急於離開中國但事前沒有小心計劃，他正在努力處理大量詢問。

報導指出，上海及北京的移民公司都接獲大量有卓越成就的人申請美國綠卡，他們的等候時間會較超級富豪以投資方式獲得綠卡快。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111025

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