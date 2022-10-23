習近平人馬老化 中共政壇未來恐走「老人政治」老路

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（中央社記者呂佳蓉台北23日電）學者指出，中共20大常委與委員名單反映人事老化，21大之後可能會出現1980年代的老人政治，重現鄧胡趙之間的關係。

20屆一中全會今天公布的新一屆中共領導班子，從常委年齡來看，年齡最大為中共總書記習近平（69歲），最小為現任中央書記處書記的丁薛祥（60歲）；政治局委員中，年齡最大為突破「七上八下」的中央軍委副主席張又俠（72歲），最年輕的是1964年出生的李書磊、李干杰、張國清、陳吉寧，4人都為58歲。

政治大學國關中心主任寇健文接受中央社訪問時表示，新的名單反映出人事老化，沒有一個幹部是如同當年胡春華進入政治局才50歲左右初頭的人，最年輕的1964年的幹部都是接近60歲的人。

寇健文指出，1964年生的這4人是否能當習近平的接班人要打問號，因為年齡太接近，再過5年已63歲，接班風險很高，且現也不清楚習打算做幾任，他們都不像真正習近平接班人的味道，沒有人是以接班人預備人選在培養。

寇健文形容，這一屆的名單安排是「習近平的專屬執政團隊」，以往習近平跟其他領導人的關係是長官與部屬，現在看來這個跡象更明顯。

寇健文並分析，如果習未來又再延任，因現實的體力問題等因素，中共21大之後可能會出現1980年代的那種老人政治。最高權力在老人身上，老人不擔任正式職務，但執掌大局。

就如，1980年代鄧小平、胡耀邦與趙紫陽之間的關係。鄧小平雖沒當總書記，但大權在他手裡，重大事件由鄧決定；日常工作、接見外賓等工作由趙紫陽、胡耀邦執行。

除此之外，在這份政治局委員的名單中，現在進入新形勢的關係，過去書記處的分工、政治局委員的分工，可能無法完全用慣例來看，這是後續值得注意的問題。

他提到新「入局」的現任國安部部長陳文清，指出陳文清又是新一屆公布的中央書記處書記，以往政法系統只有一人，而現任的公安部長王小洪也是中央書記處書記（但王小洪未「入局」），所以還須觀察會如何分工。

是陳文清調到其他黨務系統部門工作，還是他會以國安部部長身分進到書記處，又是政治局委員？寇健文認為，如果他還是當國安部部長，就反映了這次20大政治報告裡，提升了國家安全的重要性。

另一名值得注意的人物為現任福建省委書記的尹力。寇健文分析，尹力是公衛醫生，若疫情還是大問題，由尹力的專長與資歷，猜測可能接棒國務院副總理執掌衛教。

寇健文指出，這一次人事的預測中，常委的部分涉及習近平的個人偏好，以及其如何看待政治忠貞度的問題。但是，政治局委員方面，還是有脈絡可循，年齡與資歷還是重要參考指標。（編輯：張淑伶）1111023