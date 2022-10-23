分析：習近平牢牢掌控中共 但第3任期挑戰艱鉅

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（中央社北京23日綜合外電報導）中共總書記習近平已近乎徹底控制中國共產黨，但專家示警，習近平擁有不受約束的權力是一種巨大風險，同時債台高築的經濟與美中角力也形成重大挑戰。

習近平今天一如預期連續第3度出任總書記，法新社指出，這堪稱中國現代史的分水嶺，中國在菁英共享權力數十年後，毅然倒回一人統治。

此外，習近平也連續第3度擔任中共中央軍委主席，且新一屆7名政治局常委除習近平本人外，完全屬於習近平人馬。

習近平過去10年累積的權力，超過毛澤東之後的所有中國領導人，還打破前兩任順利交班的總書記所設下的範例。這也促使專家警告，習近平權力愈來愈不受約束，可能在他統治結束時引發接班危機。

一名中國資深政治學者表示，「（習近平）今天連任，是他集中極大個人權力的結果」，這種舉動「對中國國家來說悲慘且負面」，除有損黨的韌性，並預示著「衰退與停滯」的到來，且習近平現在「無可避免」會尋求終身統治。這名學者為避免當局報復而要求匿名。

在習近平開啟締造歷史的第3任期之際，經濟可能會是他率先關注的重點。

近幾年來，他全力支持消費驅動型經濟發展，亦即所謂的國內國際「雙循環」政策，同時打著「共同富裕」大旗，試圖處理懸殊的貧富差距。

然而他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）指標性清零戰略，運用快速封城、大規模篩檢、限制人民移動，已重創消費者信心，並侵蝕經濟成長。

恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹表示：「以當前的COVID管控尺度，消費不大可能恢復至疫前水準。」

她說，清零政策為房地產產業「增添災難」。這個產業的債務危機已引發開發商違約，並令人憂心地方政府即將面臨財政困境。

王丹表示：「未來政府必須選擇新模式來發展住房產業，同時維持去槓桿化要求。」

中國國家統計局本週延後公布第3季經濟成長率等經濟數據。外界預期，中國將出現2020年疫情爆發以來最疲軟的表現。

中國第2季國內生產毛額（GDP）年增僅0.4%。分析家普遍預測，針對全年經濟成長率5.5%的預期目標，中國將差一大截。

除了經濟，中國與西方的關係也將成為習近平的問題。北京強力鎮壓香港民主示威，又對台灣採取挑釁立場，已使中西關係落入低谷。

習近平本人曾數度表示，全球地緣政治正在經歷百年未有之大變局。在中共20大開場時，他數度提及「安全」，也重申中國永不承諾對台灣放棄使用武力，而美國已矢言將協助台灣自衛。

根據昨天宣讀的黨章修正案，中共甚至把堅決反對和遏制台獨寫入了黨章。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，習近平「一再把海峽統一，與他的中華民族偉大復興志業做結合」。

時殷弘告訴法新社，聚焦軍事、經濟、意識形態領域的國家安全，「反映出世界上多數觀察家認定的事實，那就是沒有跡象顯示，在可預見的將來，（中國）與美國及其海上盟國的關係會有任何重大且持續的緩和」。

常居上海的政治風險分析師麥克林（Dan Macklin）則認為，習近平連任不太可能立即提升台海爆發戰爭的風險，「但可能是最終導致武裝衝突風險上升的一連串事件的開端」。

麥克林告訴法新社，如果到2020年代中期，經濟成長放緩使得中共擴大尋求合法性的來源，北京當局可能會加速統一計畫，而習近平本身愈來愈年邁，加上領導高層都是自身親信，可能「提升誤判局勢的風險」，並「給予習近平極大控制程度和更大的能力，來對台採取大膽行動」。

美國加州大學爾灣分校的中國現代史重要學者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）也說，習近平在黨內無懈可擊的最高地位，令人憂心人們可能愈來愈不願意討論背離官方路線的事情。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111023