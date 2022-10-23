學者：習近平首要是維穩 中共軍委會由陸軍主導

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（中央社記者林克倫台北23日電）中共20屆一中全會今天選出新任政治局、中央軍委等成員，軍事專家林穎佑指出，軍委成員歷練顯示從「越戰幫」向「台海幫」的世代交接，但不等於要攻打台灣，而是8月台海軍演獲習近平信任；且軍委會以陸軍為主導，能否應對海空作戰待觀察，可確定習近平首要是「維穩」。

從本屆中共中央政治局24名委員與政治局常務委員會7名委員的名單看，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，過去的名單明顯可看出是各方派系商討、妥協平衡後的結果，此次若以具象徵意義的「無知少女（無黨派或民主黨派人士、知識分子、少數民族、女性）」為例，連一席女性中央委員也沒有，顯見「規則」已被打破。

再看中央軍委部分，林穎佑表示，現年72歲的張又俠是中央委員與中央軍委，並擔任中央軍委副主席，昔日的「七上八下」年齡限制被打破；亦即，習近平「要誰上、就誰上」，此均顯示中國研究未來將進入「新規則、新常態」。

至於軍委會成員，林穎佑分析，張又俠軍旅經歷包括中越戰爭、兩山戰役與擔任中央軍委裝備發展部首任部長，加上父親張宗遜是解放軍上將，且軍委副主席任內未出大紕漏；貫徹軍改。習近平點名他續任軍委副主席，主要用意應是穩定軍心。

另一指標人物是現年65歲的軍委副主席何衛東，他從2019年起擔任負責東海與台海當面的東部戰區司令，今年1月卸任轉接主司作戰的中央軍委聯合作戰指揮中心；何衛東因出生福建南平且軍旅生涯多在廈門，被外界認為與習近平有「廈門交集」。

林穎佑認為，軍事將領講求有實戰經驗、有戰功，何衛東雖是「台海幫」出身，但他接任軍委副主席不等於要攻打台灣，而是「越戰幫」向「台海幫」的世代交接；觀察點是何衛東主司今年8月對台軍演的中央軍委聯合作戰指揮中心一職，代表這批新生代將領在8月軍演所展現的能力與忠誠，讓習近平可以信任，此為關鍵。

從軍委會成員的出身軍種分析，林穎佑指出，張又俠、何衛東、劉振立出身陸軍，李尚福屬軍事科研系統，苗華曾任陸軍與海軍政治工作、張升民主責中央軍委紀委書記，顯示軍委成員以陸軍系統為主。

林穎佑認為，從黃海、東海、台海與南海「四海聯動」的外部威脅看，以陸軍為主導的新一屆軍委會，最大問題在於能否應對未來的海空衝突；但有一點可確定，習近平要的是軍委會的維持穩定。（編輯：張淑伶）1111023