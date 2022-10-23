中共20大 各國學者反應一次看

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（中央社北京23日綜合外電報導）中共總書記習近平今天打破前例，獲得第3個領導任期，並建構一個由忠於他的人組成的政治局常務委員會，鞏固了他作為自毛澤東以來中國最強有力統治者的地位。

以下為路透社所引述分析人士和專家的初步反應：

●新加坡「加拿大皇家銀行資本市場」（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管艾爾文．陳（Alvin Tan）：

「習近平的盟友們看起來確實控制了一切。」

「就政策制定而言，這確實意味習近平推動國家和經濟前進的觀點會更受到尊重…我可以想像，COVID清零政策可能更加牢固，且會進一步推動共同富裕之類的議題。」

●新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）：

「這是一個會專注於實現習近平的政治目標、而不是追求他們自己認為最有利於國家作法的領導班子。只有一種正確的治理方式，那就是習近平的方式。」

「外國投資人和企業拼命找尋一些跡象，即自由派或『改革派』會在塑造經濟或恢復外國投資和經濟自由化優先的舊經濟秩序方面發揮作用；然而，從中共20大的結果可以看出，國家安全和黨的政治安全將較經濟成長優先。」

●澳洲雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）：

「對習近平來說這是一場巨大勝利，比許多有經驗的觀察家預測的更具決定性。他所有潛在和真正的競爭對手全被趕出政治局常委會，由習近平的忠實擁護者取而代之。新的政治局有力地表明習近平對黨的主導地位。」

「我認為，無論是對中國國內政治，還是其影響擴散到世界其他地區的方式，這次大會以深遠的方式把未來和過去作出區分。」

「習近平已將舊的派系制度束之高閣，就像以前那樣。他粉碎了人們對他會培養接班人的期望，他無視對擔任高層職位官員的非正式年齡上限。」

●美國麻薩諸塞州塔弗茲大學（Tufts University）教授米勒（Chris Miller）：

「這次黨代表大會再次確認習近平在中國共產黨內的決定性角色，標誌著黨內菁英集體領導模式持續朝個人獨裁轉變。相較於COVID清零以及黨的政治和意識形態控制等其他相關項目，大會顯然也確認經濟成長不再是黨的重要目標。在科技方面，關鍵主題是科學和技術自給自足；由於美國和中國科技產業日益脫鉤，這是可以料想得到的。」

●華盛頓美利堅大學國際服務學院（American University School of International Service）助理教授張揚（Yang Zhang）：

「這（政治局常委會）並不意味習近平將成為全能的最高領導人，可以為所欲為。最重要的是，他的無限權力將受限於他的有限能力以及隨著年齡增長而減少的能量。記得毛澤東或乾隆皇帝嗎？」

「此外，習近平的完全控制意味他的團隊將對任何政策錯誤負全部責任。他的專制可能激起美國為首的西方國家更強大的國際反擊。所有這些狀況都將使他的第3個任期和可能的第4個任期不像預期的那麼容易。」

●香港「法國外貿銀行」（Natixis SA）資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）：

「新的核心圈子將擴大和加強當前的政策立場，整體來說，新任命的官員似乎大多為習近平的重要盟友。因此我想這也是進一步鞏固權力的舉措，當然或許在未來，績效很重要，但在挑選官員時，忠誠度也將愈來愈成為一個關鍵考量。」

●新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Ja Ian Chong）：

「這當然是對習近平地位的鞏固。這意味政策成敗將更直接由習近平負責。我認為，這可解讀成更注重黨國對商業的控制，減少對進口的依賴，即便中華人民共和國尋求出口。因此黨國可能更直接指導經濟方向。投資可能會尋求滿足上述目標，尤其若能夠引進技術。因此雖然投資人可能有機會，但他們必須更關注市場力量和政治偏好。我們已經看到的情況未來將會更多。」

「在近期內可能不會取消COVID清零政策，而外交和安全方面會更強勢。更廣泛來說，美中摩擦會繼續增加。」

●新加坡南洋理工大學助理教授狄倫．羅（DYLAN LOH）：

「很明顯，中共中央政治局內全是習近平的擁護者，這意味他在推行其國內和外交政策方面擁有更大的自由度和授權，因為已經不再強調集體領導和決策，而是團結在習近平周圍並落實他的決定。他目前看似還未提拔可能的接班人，這給了他爭取第4個任期的彈性。說到投資，我認為中國的政策不會因為這個團隊陣容而急劇轉變，我認為習近平的優先事項大致上沒有變化。」

「王滬寧的出現也讓我覺得，黨和習近平的意識形態傾向將繼續，甚至加深。」

●新加坡「國民西敏寺資本市場銀行」（Natwest Markets）中國經濟學家劉沛倩（Liu Peiqian）：

「這有點符合預期，也很意外。符合預期的是國家主席習近平正在鞏固他的權力…令人意外的是有4個人卸下了政治局常委，超出我們最初預期的兩個。」

「看起來習近平在政治局常委會的發言分量確實變得更大，且他的意識形態也被寫入黨章，這象徵他在政治局內更具戰略重要性。」

●香港「盛寶金融」（Saxo Markets）大中華區市場分析師黃永輝（Redmond Wong）：

「習總書記建構的政治局常委會，團隊成員密切擁護他對中國未來的願景，以及習近平在過去幾年內確立的治理模式和發展戰略藍圖…」

「從過去的勞力密集、能源密集和出口導向發展模式朝向習總書記提出的新發展模式轉變的過程中，長期趨勢成長很可能會比過去數十年的兩位數成長來得緩慢。由於轉型有其必要，這是不可避免的。」

「儘管如此，我們對中國2023年的成長前景持樂觀態度…我們預計中國經濟將在6至9個月內顯著復甦。這對其他亞洲經濟體、中國股市和全球大宗商品市場來說都是好消息。」

●東京拓殖大學（Takushoku University）教授川上高司（Takashi Kawakami）：

「習近平為了鞏固自己的力量，必須不斷談統一台灣的目標，如今一個具有穩固基礎的新體系已經建立，他嘗試以武力奪取台灣的可能性或許已經消退。」

「對於目標在本世紀中葉趕超美國的習近平來說，他未來5年的首要任務是重建國內經濟。我認為他將逐步推進台灣統一，不是以武力，而是加強混合戰（Hybrid Warfare）。日本的尖閣諸島（中國稱之為釣魚島）也是如此…作為中國的鄰國，日本將需要對中國推展自己的外交。」

●東京笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）高級研究員小原凡司（Bonji Ohara）：

「就體制來說，習近平已鞏固了權力，但國內不滿情緒仍在盤旋。他強力與自己的派系結盟，並清除了反對他的人，例如前總書記胡錦濤。我曾預期會見到權力集中，但沒料到會以如此強勢的方式完成。」

「共產黨將試圖控制一切，自由將消失，創新不會發生。經濟將放緩，市場情緒將降溫。」

「習近平在國內仍有不滿情緒的情況下，自己決定一切，這意味著他將變得像俄羅斯的蒲亭一樣。這很危險，因為他只能以武力壓制一切，無法做出合理的政策決定。」

●中國杭州瀧韜資產（Water Wisdom Asset Management）投資總監袁玉瑋（Yuan Yuwei）：

「黨代表大會說，中國將堅持改革，以及開放和支持私營產業。我認為，在這個方向上若能言行一致，對經濟將有好處。短期不利因素仍是中國極端嚴厲的COVID政策，打擊了外國投資人對中國的信心。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111023