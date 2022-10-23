20大不報憂 分析稱習近平新任期將面臨最糟經濟

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（中央社台北23日電）在甫落幕的中共20大，過往經濟成就與共同富裕政策被端上檯面，但卻無法改變中國面臨青年高失業率與宏觀經濟數據低迷情況。分析認為，中共總書記習近平第三任期將面臨「最糟的經濟」。

習近平在中共20大發表的政治報告中大談過去10年間的經濟成就以及共同富裕政策，但就中國正面臨的經濟問題卻少有提及。

據德新社、德國之聲報導，中共20大對於青年高失業率、經濟趨緩等危機視而不見，儘管習近平承諾要實現「共同富裕」，卻無法提供走出危機的解決之道。

報導說，北京硬拚清零重創經濟，加上應屆畢業生人數逾千萬人破紀錄，今年元月中國青年失業率達15.3%，7月更增至19.9%，高於亞太地區預測平均值，以致中國社會新鮮人紛紛躺平並哭喊就業難。

報導引述北京政治學者吳強指出，習近平的清零和經濟政策導致了幾十年來最嚴重的危機。失業率達到新高，中小企業倒閉的情況很普遍，地方政府的財政壓力很大。過去30多年，中國積累了一定的富裕，產生了一個中產階層，「但他們沒有自己的政治代言人，沒有發聲的途徑」。

雖然在20大上，習近平的意識形態思想深入黨章、權力得到鞏固，並確保了下一個5年任期，然而德國智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）的經濟分析師剛特（Jacob Gunter）指出，習近平的下一個任期將面對中國數十年來「最糟糕的經濟」。

他說，目前中國國內氣氛低迷，很多人在為艱難前景未雨綢繆，在大家都省錢的情況下，消費自然提不上去，儘管政府希望提升內需刺激景氣，但仍與期待背道而馳。

宏觀經濟數據反映了中國經濟面臨壓力的現實，在清零政策下的反覆封城、房地產市場低迷、內需不振和債務過重，讓中國經濟受到重創，今年第2季經濟成長率僅0.4%，政府給今年定下的5.5%的成長目標將無望實現。

報導提及，世界銀行推估中國今年的經濟成長率僅2.8%，是過去40年來除了COVID-19疫情爆發的2020年之外，最低的水準。原定在這週發布的第3季相關經濟數據也被推遲。

一名去年自大學畢業的求職者在報導中提到，大多數同學至今都在徒勞地找工作，包括那些讀了碩士和博士研究生的，還有很多從國外回國的留學生，「因為疫情，企業都很困難，很多人失業，更不要說沒有工作經驗的畢業生了。」在受訪時，他已經待業了一年了。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111023