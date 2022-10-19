中國越來越極權 知識菁英陸續出走

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（中央社台北19日電）有感於中國越來越趨於極權國家，陸續有中國知識菁英選擇出走。曾在上海復旦大學任教的歷史學者孫沛東歷經被學生檢舉、被校方要求寫檢討書後，為了繼續做研究，她決定離開自己的國家。

紐約時報18日的報導，以3名學者的際遇，說明中共總書記習近平10年前掌權時，知識菁英原本期待國家更為開放、公正和繁榮，但他們近年感受到的卻非如此。這3人是前中共中央黨校校長蔡霞、知名經濟學者許成鋼以及正值盛年的歷史學者孫沛東。目前他們都在美國。

蔡霞的故事較廣為人知。她今年70歲，出生在一個革命軍人家庭，是所謂的「紅二代」。

作為黨校教授，蔡霞曾批評黨內打壓不同意見，並在習近平修憲時感到憂心。2020年，她批評習近平的錄音被洩漏上網，不久後便被開除黨籍並取消退休待遇。目前流亡美國的她，仍是習近平的尖銳批評者，9月才在「外交事務」（Foreign Affairs）上發表相關文章。

72歲的許成鋼是當今最具國際知名度的中國經濟學者之一，2012年發表一篇論文「中國改革和發展的基礎性制度」，後來獲得中國經濟學界最高榮譽孫冶方獎。

許成鋼在美國哈佛大學任教多年，一直深入參與如何對中國進行經濟和政治改革的辯論，希望讓中國的體制能為財產和個人權利提供更好的保護。

改革開放以來，允許一些私營企業和非政府組織進入。報導引述許成鋼說，現在已經不再如此，黨在掌管著一切，企業一直受到攻擊，企業家們不再確信他們對公司有真實的控制。「極權不需要拿走產權，」他說。「它可以強迫你做它想做的事情。」

許成鋼後來到香港大學、長江商學院任教。2019年香港鎮壓民主抗議者後，許成鋼移居倫敦。他認為中國不會再允許香港的言論自由，而他開展工作需要這種自由。上個月，許成鋼入職史丹佛大學，成為一名研究員，正在寫一本關於極權主義的書。

46歲的孫沛東出生於1970年代，屬於從中國開放中受益最多的一代。她成年時正值中國經濟起飛並鼓勵國際交流。2007年在巴黎政治學院獲得社會學專業博士學位後，她渴望回到中國，並於2013年開始在上海復旦大學教授中國當代歷史。

報導說，她教的是中國為數不多關於文革的課程，頭兩年並沒有受到當局質疑。到了2015年，她的幾篇關於文革時代的文章被中國學術期刊拒絕了。

2018年，在美國待了兩年後，孫沛東回到復旦，發現課堂討論變得不那麼坦誠了。她在社群媒體平台微博上表達了這樣的觀點。結果她的一些學生向校方舉報了她，並在社群媒體上攻擊她。

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2019年，一些復旦學生抗議校方修改章程，刪除「思想自由」，引發學生抗議。當時孫沛東接受了外國媒體採訪，批評了學校的決定。結果，她所在單位的黨委書記多次要求她寫檢討書，但她拒絕。

孫沛東現在是康乃爾大學歷史系的副教授，她說自己的經歷像噩夢一般。「極權的利齒離我越來越近，」她在接受紐時採訪時說。「如果我還想繼續做我想做的研究，就只能離開中國。」（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111019