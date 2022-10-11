評論：中共20大須面對經濟困境 重建人民信心

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（中央社記者邱國強北京11日電）港媒今天發表評論指出，在經濟發展遲滯下，中國人民的信心和預期正陷入「多年未有的低谷」。因此中共20大最緊迫的工作是「重建人民的信心和預期」，實事求是直面經濟困境。

評論並提到，希望中國防疫政策能「與時俱進」，根據病毒毒性和全球防疫形勢的變化，更好地保障人民正常生活和經濟發展。

香港01今天以「二十大最緊迫的工作是重建人民的信心和預期」為題發表評論文章，提到這一觀點。文章首先指出，近年來受中美貿易戰及一些「非經濟活動」對「以經濟建設為中心」的影響，中國經濟本已面臨較大下行壓力。

文章直指，今年以來，在各部門「監管合成謬誤」及許多地方「層層加碼、過度防疫」下，中國經濟更遭遇多年未有之困境，今年第2季GDP按年增率僅0.4%；全國如今至少有2億的「靈活就業」人員，且多屬收入不穩定的臨時工，便不能不慎重對待。其中，青年人的失業問題直接關乎社會穩定，青年穩則社會穩，反之亦然。

文章說，疫情肆虐3年來，中國多少企業倒閉，多少人被迫失業，陷入「手停口停」的危機。許多人一旦被疫情衝擊無法工作，立刻陷入困境。病毒未必會傷害到他們，但還款和生存的壓力卻「有可能把他們逼入絕境」。

這篇文章直指，為什麼那麼多年輕人對自身前途充滿迷惘？為何中國社會瀰漫一股負面情緒和無力感？為何很多人對於自身和國家發展的預期轉弱？背後最根本的因素是當下許多人正陷入「收入銳減」的困境。

文章提到，改革開放以來中國經濟騰飛，社會不斷進步，人民生活水平持續提高，各種問題在發展中逐步得到解決的信心和預期，如今遭受「多年未有的衝擊」。

文章直指，在此情勢下，許多人將中共20大視為政策調整的重要時間點，希望20大能「實事求是地直面經濟困境，集中力量化解經濟困境」，讓經濟止穩回升。也希望防疫政策能「與時俱進」，根據病毒毒性和全球防疫形勢的變化，更好地保障人民正常生活和經濟發展。

文章引述桔子酒店創辦人吳海9日發表題為「信心是最大的資產」的文章指出，「信心缺失」是中國當前發展面臨的最大挑戰，不解決信心問題，很難走出惡性循環」。因此建議官方從顯示出「國家恢復企業信心的決心」開始，從大力宣傳「以經濟建設為中心、堅持改革開放」做起。

文章說，中國若想實現改革開放之初所提的「共同富裕」目標，且用和平競爭方式勝過美國，讓中國真正成為世界範圍內具有道德感召力的社會主義現代化國家，中國更亟需早點走出當下的經濟民生困境，經濟增幅不僅要比美國高，而且必須較長時間維持在較高範圍，否則一切無從談起。

文章最後強調，過去1年來，中國人民的信心和預期正陷入「多年未有的低谷」。從這個意義上來說，中共20大最緊迫的工作是「重建人民的信心和預期」。今天中國同樣需要「新形勢下的新一輪改革開放」，繼續改善經濟民生，推進公平正義，把中國人的勤勞智慧和追求美好生活的強烈意願，轉化為「國家再次騰飛的力量之源」。（編輯：吳柏緯）1111011