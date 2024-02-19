學者：全中國都需要解放思想 湖南打出信號槍

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（中央社台北19日電）中共湖南省委宣布，全省展開「解放思想大討論活動」，中央黨校教授張希賢表示，當前全中國都需要思想解放，而湖南先打出信號槍，並說中國不該留戀過去發展方式，應有一次思想大解放。

這項標榜推廣至湖南全省的「解放思想大討論活動」已於2月上旬展開，力主貫徹習近平思想及落實中共20大等精神，推動全省經濟社會高品質發展，並集中在縣處級以上單位推行，預定3月下旬基本結束。

在中國各界，提及「解放思想」常令人聯想中共第2代領導人鄧小平1978年12月提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」，成為「改革開放」的核心理念。

至於現任中共總書記習近平則於2018及2023年數度巡視地方時也提及「解放思想」，而在湖南之前，時任江蘇省委書記婁勤儉曾於2018年4月宣布，江蘇全省展開「解放思想大討論」，但此後未見其他相關訊息。

中國媒體頂端新聞今天報導，如今湖南倡議解放思想大討論將是大變革前奏嗎？張希賢受訪表示，這是中央鼓勵地方黨委的創新之舉，當下全中國各地都需要一場思想解放。

他說：「我國每個時代的起步階段都需要一場思想大解放，作為這個時代做好各項工作的先導。」當下邁向第2個百年新旅程，中國的發展情勢發生變化，理應有一次思想大解放，不該留戀過去的發展方式。

張希賢表示，至少對湖南省而論，可能會是大變革的前奏，「同時對全國全黨轉變發展方式的大變革來說，湖南打出了信號槍」，中央鼓勵地方黨委的創新，然後根據影響的波及面，或許將適時引導全面推進。

不過河南省社會科學院前院長、河南中原創新發展研究院院長喻新安受訪指出，分析當前的訊息，這次的思想解放大討論不是中央下令，僅湖南省號召，不宜過度解讀。

即因如此，多位湖南省社科院、黨校的相關專家表示，雖然剛看過省委下發的文件，但尚未深入研究學習，不便受訪；長沙市某區宣傳部門負責人也說，肯定要按照文件部署並詳細規劃，但手上還沒收到具體計畫。

至於湖南省展開的思想解放大討論集中在縣處級以上單位推行，張希賢說，縣處級以上幹部是執政骨幹。解決中國面臨的問題，關鍵在於縣處級以上的領導幹部。解放他們的思想，具有重要的時代意義。

喻新安則表示，湖南提出的解放思想，具有強烈的針對性，當下「幹部不敢擔當、不敢作為」的躺平、半躺平心態很普遍。幹部的精神狀態和現實發展需要不相符，需要把幹部從這種狀態中解放出來。

報導另指出，湖南省全面推動的解放思想大討論主要任務將專注於10大要害，包括扭轉簡單以GDP增長論英雄的速度情結；扭轉不主動轉變發展方式、不願意承受轉型陣痛的換檔焦慮。

扭轉一門心思在數據上「想辦法」、「造業績」的造假衝動；扭轉不顧風險亂舉債、盲目跟風上專案、好大喜功鋪攤子的路徑依賴。

扭轉不顧客觀實際、不按規律辦事、「不怕群眾不滿意、就怕領導不注意」的「唯上」思維；扭轉單純靠拼資源資金投入刺激經濟發展的粗放模式；扭轉迷戀於「造勢一時」而非「造福一方」的功利主義傾向。

扭轉決策「亂畫餅」、落實「翻燒餅」的折騰做法；扭轉刻意逃避、掩飾矛盾和問題的「鴕鳥心態」；扭轉「為了不出事、寧願不幹事」的「躺平」思想。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130219