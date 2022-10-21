分析：習若不分享權力 未來5年中國不會好

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（中央社台北21日電）中共正召開20大，總書記習近平可望3連任並大權在握，而美國的中國問題專家謝淑麗說，習近平強人統治對中國造成負面影響，除非他願意終結強人政治並分享權力，否則未來5年中國好不了。

謝淑麗（Susan Shirk）是卸任總統柯林頓主政時期的副助理國務卿，目前是加州大學聖地亞哥分校國際政策與策略學院21世紀中國中心主席。

美國之音（VOA）今天刊登19日專訪她的報導。對於習近平在20大報告強調安全與保障，謝淑麗分析，集權、個人主義主政者難避免變得偏執，因他對下屬施加巨大壓力，以反腐等手段驗證下屬的忠誠。

她說，若領導者對部屬施加如此龐大壓力，他永遠不會真正相信底下人說實話，他們宣稱效忠還會被上位者懷疑，這只是基於保住官位，所以正是體制造成這種偏執。

謝淑麗指出，非常聰明如鄧小平，他批判毛澤東不是針對個人，而是權力過度集中導致獨斷的制度，習主政也凸顯如出一轍的武斷，好比去年對民營企業的整頓即是如此。

她說，這項決策導致大學畢業生失業率的增加，民營企業巨大損失及中國創新經濟活力的喪失，還有所有資源投入檢測與封控只為清零傷害中國經濟，許多外交政策導致國際反彈等。

謝淑麗表示，除非習近平日後能夠與其他領導人分享更多的權力和責任，但如果還是強人統治，未來5年對於中國而言不會好，偏偏習近平掌握軍警及現代監控方式，中共黨內很難形成有效抵制習近平的力量。

此外，謝淑麗把中國在南海的軍事擴張，對日本和台灣的威嚇，對意見不同國家的經濟脅迫，對香港的控制以及在經濟、技術和軍事上挑戰美國的種種，稱之為中國的過度擴張（overreach）。

至於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，習近平主政的中國當局正加快吞併台灣的計畫，是否意味著習3連任後處理台灣會過度擴張？謝淑麗說，希望他不會。

謝淑麗指出，以往中共領導人體認對台動武一旦失敗，勢必對自己和黨產生可怕的後果，因此中共向來審慎因應對台動武，但習近平犯了諸多戰略錯誤，他會像以前的領導人一樣審慎嗎？不免令人擔憂。

她說，過度擴張是以一種以誇張的方式行事或把事情推向極端，做太多或試圖獲得太多而走得太遠，最終給自身帶來損害。

謝淑麗表示，中國的過度擴張應始於習近平的前任，也就是被認為立場溫和的胡錦濤時期，並說胡錦濤和習近平都擔憂中共統治的脆弱，胡錦濤強調維穩，而習近平則著重全面強化國家安全。

她說，習的第3個任期勢必將繼續這些強勢的做法，甚至變本加厲，但這樣的過度擴張，不僅損害中國自身的利益，也增加未來中國與美國和其他西方國家衝突的機率。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111021