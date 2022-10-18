中共20大民眾卑微期待 盼黨關注就業房市生育

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（中央社台北18日電）中共召開20大，英國廣播公司（BBC）深入民間訪問市井小民對於這屆黨代會的期待，受訪者盼黨關切就業房市與生育，對比官媒鋪天蓋地吹捧總書記習近平，他們的期待顯得卑微。

BBC這則長度約莫2分20秒的報導「中共二十大：中國民眾希望黨代會能帶來什麼改變？」，兩位受訪女學生表示，藉由學校架設的視訊已收看20大的直播。

這兩名自稱學建築的女學生說，建築這行目前在中國不景氣，並說當前就業形勢不太好，只能走一步算一步。

她們反問「這是可以說的嗎？」，並啞然失笑稱「不然就不會考研（考研究所）了，確實是喔，希望這不是你們採訪的滑鐵盧」。

也有學生希望，20大能夠替大專生的就業創造機遇，如此對於學生們會更有自信，並且有更多更全面的發展機會。

另個憂心當前經濟形勢的受訪者則侃侃而談稱，房地產行業的現況值得關注，尤其是疫情的緣故，宏觀經濟的發展也疲弱不振，希望20大頒布惠民政策，或者當局能否公布其他的扶持方案。

由於北京當局硬拚清零重創經濟，加上應屆畢業生人數逾千萬人破紀錄，中國今年元月青年失業率達15.3%，7月更增至19.9%，高於亞太地區預測平均值，以致中國社會新鮮人紛紛躺平並哭喊就業難。

當然類似的採訪免不了被打斷，有人上前盤查記者的工作證，並說「因為我們是要查意識形態的」，並說領導們都在統一集中觀看20大線上直播。

牽著學步嬰孩的母親則說，有了孩子就會非常關注國家宣稱的獎勵生育政策，孩子生了就會衍生很多問題，如何養育、教育，國家是否有配套的政策支持等，以及如何支持做父母的。

路透社今年8月報導，由於中國當局堅持防疫清零政策，無預警地封控嚇壞婦女而紛紛選擇放棄生育。於此同時，聯合國的報告更指出，中國人口2023年極可能負成長，印度將取代中國成為人口第1大國。

而為挽救低迷出生率，北京當局近來頒布多項激勵措施催生，不過BBC今年8月的報導稱，專家分析，因北京頒布的政策只是針對養不起卻沒解決不願生的問題，如此中國明年出生率只會更低迷。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111018