分析：中國式現代化根基共同富裕 國家走向已定

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（中央社記者邱國強北京20日電）中共總書記習近平將他2021年提出的「中國式現代化」主張放入20大報告，成為熱議新名詞。有海外學者認為，這是以共同富裕和民族主義為基礎的主張，代表中國未來的走向已定。

習近平在中共20大報告中說，從現在起，中共的中心任務就是以「中國式現代化」全面推進中華民族的偉大復興。而中國式現代化的本質要求包括「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義」、「發展全過程人民民主」及「實現全體人民『共同富裕』」等。

美國之音（VOA）中文網報導，新加坡管理大學教授高樹超認為，從習近平的報告可看出，「改革開放」的分量和鄧小平時代已不可同日而語。而「改革開放」是鄧時代的旗幟，雄心勃勃開創自己「新時代」的習近平自然不願意沿用，而提出了「中國式現代化」。

高樹超表示，鄧江胡時代的「改革開放」，未來將不可避免地成為歷史名詞。至於「中國式現代化」的核心則是「共同富裕」。只是因為先前引起爭議，「共同富裕」一度被擱置了一陣子。如今重提「共同富裕」，代表習近平已能壓制黨內不同意見及黨外大資本的恐慌。

他認為，以「共同富裕」和「民族主義」為基礎的「中國式現代化」目標已定，習近平獲得第3個任期後「中國向何處去」的問題，也就清楚了。

加拿大女王大學歷史系兼職助理教授賴小剛指出，「均貧富」大概會是習近平此次連任後的政治經濟路線。因為，這條路線是緩和社會矛盾，鞏固中共和習近平統治的立竿見影辦法。雖然殺雞取卵可能不是個好辦法，但習近平「已經顧不了那麼多了」。

美國之音引述彭博社報導，歐亞集團中國分析師湯瑪斯（Neil Thomas）認為，習近平藉「中國式現代化」向美國和西方世界傳遞的訊息是，中國要在現代化問題上另起爐灶。他打算在富國強兵的問題上走他自己的路，而不是走西方的路。（編輯：周慧盈）1111020