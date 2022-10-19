浙江推共同富裕示範 省代表稱難一蹴而就急不得

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（中央社台北19日電）共同富裕是當前中國官方重視的社會發展方針，並在浙江省建立首個示範區。浙江省委常委王綱今天出席中共20大新聞發布會時指出，共同富裕需扎實推進無法一蹴而就，既「急不得又慢不得」。

中共總書記習近平在中共20大的政治報告中，有關完善分配制度部份提到分配制度是促進共同富裕的基礎性制度，堅持按勞分配為主體，多種分配方式並存，構建初次分配、再分配及第3次分配協調配套的制度體系。

中國在去年宣布完成「脫貧攻堅，全面建成小康社會」後，推動共同富裕成了下一個重要的社會發展方針，並於浙江省建立首個共同富裕示範區。

綜合澎湃新聞、北京青年報報導，浙江省委常委王綱19日出席中共20大新聞發布會時說，共同富裕是一個共同難題，不是一蹴而就而是要久久為功，扎實推進，既「急不得又慢不得」，從去年5月起，浙江接受了建設共同富裕示範區並探索的光榮使命，爭取為全國提供啟示。

他說，共同富裕的核心難題和重點就是三大差距如何縮小，即「區域差距」、「城鄉差距」、「收入差距」。一年多來，浙江創造了一系列框架體系，創新了一系列工作方法，創造了共富型的制度安排、政策制定。同時也呈現出一些看得見、摸得著的標誌性成果，初步有了一些成效。

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王綱接著提及，之後還有一些難題，首先是要必須好好發展經濟，做大經濟盤子，要讓省強民富；接著要縮小差距，擴中提低；第三，物質富有的同時還要精神富有，所以要豐富精神；最後是數位變革，任何生產生活和治理在新時代要有技術推動。

根據公開資訊，浙江省是當前中國共同富裕的示範區，於去年提出「浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案」時，提及將「實施居民收入和中等收入群體雙倍增計畫，推進收入分配制度改革先行示範」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111019