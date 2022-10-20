管好疫情 專家：中國GDP增速可恢復至5%

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（中央社台北20日電）中共20大報告出爐後，上海財經大學校長劉元春近日解讀稱，中國改革開放不會變、保護民營經濟不會變，此外，只要管控好COVID-19疫情，經濟應可常態化恢復至5%左右的增速。

中共20大報告強調「安全」及「鬥爭」，引發外界對於北京「經濟讓路政治掛帥」的疑慮。著名中國經濟學家劉元春近日接受陸媒中國新聞週刊訪問時則「看到了報告的另一面」。

劉元春說，中國社會這兩年出現一些理論誤讀和思想噪音，認為「搞新發展格局就『閉關鎖國』，以人民為中心就放棄了以經濟建設為中心，要搞共同富裕就不講效率」。

他說，中共20大報告旗幟鮮明地將「高質量發展」定位為「全面建設社會主義現代化國家」的首要任務，「可以看到，改革不會變，開放不會變，保護民營經濟發展不會變」。

2020年爆發疫情後，中國政府提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。劉元春說，烏克蘭危機對很多中國人帶來深刻啟示，也就是「在大國博弈白熱化中，地緣政治激化、戰爭爆發的狀況下，內循環必須是能夠高效自主的」。

受俄烏戰爭、上海封城影響，中國經濟成長率今年將無法實現5.5%的官方目標，世界銀行預測全年經濟增長僅2.8%。

對此，劉元春分析，當前經濟增速回落是全球現象。相對其他國家，中國依然有優勢，包括通膨不高、中西部經濟增速依然能達6%至7%，以及隨著國內大循環進一步發力，以內需為主導的增長模式將顯現實力。

「我們應該有信心，在管控好疫情的基礎上，經濟常態化恢復到百分之五左右的增長速度，應該是沒問題的」，劉元春說。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1111020