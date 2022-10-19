中共20大報告 首次提規範財富積累機制

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（中央社台北19日電）中共總書記習近平在中共20大報告中首次提及「規範財富積累機制」，並強調要「調節過高收入，取締非法收入」，引起外界熱議是否要向富人「開刀」，有學者預料中國可能會進行稅制改革。

習近平在中共20大報告中有關完善分配制度部份提到分配制度是促進共同富裕的基礎性制度，堅持按勞分配為主體，多種分配方式並存，構建初次分配、再分配及第3次分配協調配套的制度體系。

報告又提到，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，並要增加低收入者收入，擴大中等收入群體，並會加大稅收、社會保障及轉移支付等的調節力度。

報告又提到，要完善個人所得稅制度，「規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」。

中新社17日引述浙江大學共享與發展研究院院長李實表示，「規範財富積累機制」是首次提出，當前中國財富積累速度很快，但財富差距擴大，在推動共同富裕下需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距。

李實表示，促進機會公平是要打破一切不合理的限制和障礙，令勞動力市場保持公平競爭，沒有身份歧視，推動建立全國統一大市場。

南方科技大學副校長兼商學院代理院長金李表示，相對於高收入人群，中低收入群體財富增長緩慢，而且風險波動性較大，所以要大力發展針對中低收入群體的財富管理，同時在保護合法私有財產下，適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。

另據香港明報今天引述上海復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍表示，20大報告作為綱領性文件，將影響未來5年收入分配調整，但仍需觀察具體政策為何。

張軍認為，推進共同富裕需要進行稅制系統性改革，預料中國未來會加快稅制轉型，逐步調整為以直接稅主導，即從以往營業稅、增值稅為主，改為以所得稅、物業稅等為主的稅制。

但他表示，中國人口老化較快，即便現在轉向直接稅，政府公共支出壓力仍會超出稅收可承受能力，如何彌補政府公共開支將是大問題。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111019