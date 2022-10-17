中共20大後 專家：習近平要操心經濟問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中共20大昨天揭幕，專家鄧聿文表示，對於中共總書記習近平來說，要操心的不是政治路線，而是經濟問題，20大後，「如何搞活搞好經濟是中共優先處理的課題」。

旅居美國的鄧聿文16日在德國之聲中文網發表題為「習近平會組建怎樣的經濟團隊」評論文章表示，由於習近平在20大連任總書記沒有懸念，因此本次黨代會不會有太讓人驚奇的意外。

他表示，對習近平來說，「他操心的不會是他的政治路線，而是經濟問題」，由於中國經濟進入了某種結構性衰退的通道，而經濟又是各方面的基礎，20大後，如何搞活搞好經濟是中共優先處理的課題。

文章說，習近平將組建一支怎樣的經濟團隊值得外界注意，而經濟團隊首要人選是總理。

會期7天的中共20大將於22日閉幕，隨後20屆一中全會產生新一屆中央政治局常委，下屆總理人選即可浮現，現任總理李克強在本屆7名常委中排在第二。

文章指出，國務院總理的角色具微妙性。依照中國憲法，總理是政府首腦，負責國家全面行政事務，舉凡政治、經濟、文化、社會、教育、環保外交乃至軍事都要參與，但習近平時期，總理角色和權限被壓縮，國務院成為辦事和執行機構，李克強實際權力也就被弱化。

鄧聿文說，在中國經濟面臨前所未有困難的情況下，今年4月以後，北京已將經濟作為第一位的工作任務，出爐一系列穩經濟大盤的舉措。但COVID-19疫情和清零政策以及中國經濟自身的結構性問題，讓這些刺激措施沒有發揮應有的政策效應。要救經濟，第一步是建立一個得力的經濟團隊，尤其總理要選對。

出於這項考量，鄧聿文7月以來就看好現任全國政協主席汪洋將出任下屆總理。

他說，汪洋曾任廣東等地方一把手，到國務院後做過副總理，並有在地方和中央發改系統工作的經歷。早期的計委後來的發改委是中國的綜合經濟管理部門，有著最精華的經濟管理人才，這使得汪洋熟悉中國經濟。

鄧聿文評析，汪洋本人早年思想開放，屬於廣義上的中國改革派，在改革系統有人脈。再後來成為常委分管政協，而政協是中國的另一人才庫，其中有各行各業的專家學者，這都成為他一旦出任總理後可資利用的資源。

這位專家進一步分析，習近平要在20大後「把經濟搞上去」，僅在經濟政策和經濟管理手段上做一些改變恐怕不夠，必須釋放經濟活力，為此就需重拾改革，即使習近平不想做本質性的經濟改革，也須在制約經濟活力的外沿性改革上做些事，汪洋無疑是合適的總理人選。

選定總理後，接下來需要放權，包括人事和經濟決策權，其中至少國務院經濟管理部門的各部門領導要由總理提名，因為總理若能將自己屬意的人選放在國務院經濟管理部門，特別是像發改委、工信部、財政部、商務部等重要部門，應該能夠貫徹自己的意圖。

比人事更關鍵的是經濟決策權。鄧聿文說，中國經濟問題主要在方向、特別是路徑出了偏差，而這和決策有關。習近平若要汪洋做總理，至少應將經濟決策大權部分讓渡給他；而汪洋要擁有經濟決策權，習近平現在控制的中財委和深改委這兩個機構至少其中一個要交由汪洋負責。

他說，考慮職能和所承擔的責任，中央深改委的角色適合總理。

鄧聿文認為，汪洋若領導深改委，擁有經濟決策權，將比出任總理向外界釋放的訊號更強烈，意味中共真的要在20大後一心一意搞建設，並啟動停滯已久的改革。如此可挽回很大部分民心，尤其是企業家的信心。這會是習近平治下中國經濟走出衰退乃至一定程度上中國社會走出泥潭的最後機會之窗，就看習近平如何權衡。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111017