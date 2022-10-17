中共20大 國發改：中國不搞經濟自給自足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中共20大新聞中心17日上午舉行首場記者會，國家發改委副主任趙辰昕表示，中國不搞經濟自給自足。圖為福建省福州市正在興建的新房。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海17日電）中共20大新聞中心今天上午舉行首場記者會，國家發改委副主任趙辰昕表示，國內外有些聲音認為中國「以國內大循環為主體」，就是要搞自給自足的經濟，這種理解是錯誤的。

中共20大新聞中心17日上午10時舉行第一場記者會，國家發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕率主掌糧食、能源等成員參與記者會，並答覆記者提問。

外媒提問，中國政府將如何進一步減少對鐵礦石、原油、天然氣和大豆等外國進口資源的依賴，以實現更加自給自足的經濟。

趙辰昕回應，國內外有些聲音認為，「以國內大循環為主體」意味中國在對外開放上大幅收縮，甚至講要搞自給自足的經濟，「這種理解是錯誤的」。總書記習近平多次強調，構建新發展格局是開放的國內、國際雙迴圈，不是封閉的國內單迴圈。

趙辰昕強調，世界經濟全球化潮流不可逆，任何國家都無法關起門來搞建設，中國早已跟世界經濟、國際體系深度融合，且與很多國家的產業相互關聯、有高依賴程度，內外需市場本身相互依存、促進。

趙辰昕表示，改革開放40多年來，積極利用國內、國外兩個市場、兩種資源，為促進市場經濟建設、豐富市場供給、帶動產業結構轉型升級、培育國際競爭新優勢、全面提升綜合國力創造了條件，有力改善了生產要素品質和配置水準，促進國內大迴圈效率和品質提升。

「一些國家想實行『脫鉤斷鏈』、構築所謂的『小院高牆』，但世界決不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態」，趙辰昕說，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏依然是人心所向，「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的」。（編輯：曹宇帆）1111017