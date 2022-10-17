GDP成長率恐僅3% 中國官方稱經濟表現較全球突出

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中共20大新聞中心10月17日上午舉行第一場記者會。對中國經濟成長恐僅滑落至3%，國家發改委副主任趙辰昕說，中國表現較全球突出。圖為5月上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中共20大新聞中心今天上午舉行第一場記者會。對中國經濟成長恐僅滑落至3%，國家發改委副主任趙辰昕說，中國經濟具強大韌性和潛力，表現較全球突出。

中共20大新聞中心17日上午10時舉行第一場記者會，為時90分鐘。國家發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕率主掌糧食、能源等成員參與記者會，進行記者問答。

外媒提問，目前邁入第4季，由相關經濟數據來看，中國經濟復甦力道疲弱，年初訂下經濟成長率5.5%左右實現難度大，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策短期內不會改變，很多分析師預測經濟成長率恐僅剩下3%左右，如何看待經濟情勢，中共20大會議後是否會推出更多穩增長措施。

趙辰昕回應，今年以來中國經濟雖有波動，整體仍是維持恢復態勢。今年3月、4月和7月受到極端天氣、疫情反覆等超預期影響，經濟有所波動，在防疫措施兼具經濟發展推進下，穩經濟一攬子政策持續發揮作用，第3季經濟狀況有明顯回升，對比全球經濟情勢來看，中國經濟表現依舊突出，且和全球高度通貨膨脹形成強烈對比。

趙辰昕直指，中國經濟運行中有困難和挑戰卻也充滿機遇。他說，中國經濟在較短時間內實現穩定回升，展現出強大韌性和巨大潛力，中國有14億多人口，有世界上最大規模的中等收入群體，具有超大規模市場優勢，加上完整的工業體系、產業鏈、現代化基礎設施體系，可為各類企業發展提供廣闊市場。

外媒提問，中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響外商在華投資熱情，對外商在華投資產生負面影響。中國目前對於批准和鼓勵新的外商投資專案有何考慮和計畫。

趙辰昕表示，總體來看，跨國公司對在中投資有信心，對中國市場長期看好。中國經濟由高速增長階段轉向高品質發展階段，吸引外資也面臨新形勢，將發布實施2022年版「鼓勵外商投資產業目錄」，擴大鼓勵外商投資範圍；將推出以製造業為重點的政策措施，加大製造業引資力度；將推出第6批重大外資專案。

趙辰昕強調，「在與有關部門和地方一起做好新冠肺炎疫情防控的前提下」，會為國際投資交流合作提供更多便利，將更加積極主動向外資企業介紹有關政策措施，為外資企業和地方搭建投資合作平台。（編輯：唐佩君）1111017