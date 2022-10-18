對中共20大 中國民眾有積極有茫然更多人冷漠

中國民眾對待中共20大這場政治盛會態度很分歧。相較於官方熱火朝天的宣傳及被動員收看開幕式者，有人會逐條看看內容，一些人掃掃標題就跳過，更多人則選擇冷漠以對。圖為北京街頭的中共20大布景。中央社記者邱國強北京攝 111年10月18日

中共20大專題（中央社記者邱國強北京18日電）中國民眾究竟如何對待中共20大這場政治盛會，其實很分歧。相較於官方熱火朝天的宣傳及被動員收看開幕式者，有人會逐條看看內容，一些人掃掃標題就跳過，更多人則選擇冷漠以對。

網路上能看到的是，在中國，幾乎所有的黨政機構、公營企業、學校，甚至監獄、醫院、消防隊、清潔隊，都能看到旗下成員共聚一堂，看著中共總書記習近平16日在中共20大開幕式上發表的報告。

除了各黨政單位及企業必到的職工，大學院校裡的學生，甚至在家裡的小學生，還有醫院裡的醫生和護士，乃至於監獄裡的受刑人，全都成了習近平報告必到的觀眾。每個人不是凝神傾聽，就是正襟危坐。甚至還能看到，10歲不到的小學生，對著螢幕裡的習爺爺90度鞠躬。

這兩天在中國網路上瘋傳的一段影片，成為這次中共20大的民間經典片段之一。畫面中，一對準備結婚的新人和親友們恭敬地站在電視機前，跟著螢幕上的習近平及一同出席的中共高官和黨代表們，齊聲高唱中國國歌。不禁令人想起中共官媒曾數年前宣傳，一對夫妻在新婚夜抄寫黨章的場景。

儘管上述的場景，在中國網路上俯拾皆是，但在14億人口的中國內部，畢竟還是少數。那麼多數人對中共20大的想法，又如何呢？

目前在家待業、兼做化妝品網購的吳太太，16日上午就陪著小學五年級的兒子，一起守在電視機前看習近平報告。兒子基本上聚精會神，偶爾和同學網聊幾句。至於吳太太，除了盯著兒子，偶爾看看習近平說什麼，更多時間自然忙著接單發貨。

待業近3年的吳太太向記者說，在這種形勢下，自己關注的就兩項，一是經濟要怎麼搞，二是防疫政策改不改。但聽了快兩小時下來，「聽不出什麼所以然」。她反問記者，「你們搞傳媒的聽出了什麼」？但當記者回答「兩個確立」成定局時，她反問「這是什麼？不懂」。

像吳太太一樣的中國民眾，不在少數。如果沒有被組織 動員收看或陪孩子收看，正值週日的16日上午，不少人特別是中青年人，選擇睡覺，或是以「喜迎二十大」的名義出外踏青。當然，鑑於害怕「動態清零」的鐵拳砸中自己，只能在本地走走，不敢出省。

曾和記者聊過「動態清零」的張大爺，則是一邊和老伴燒飯，一邊聽著習近平從電視機裡傳來的聲音。中午和兒子兒媳孫女吃完飯睡個午覺，起床他就開始滑手機，快速瀏覽著與20大有關的消息。他聽完後下的結論是，「什麼政策都不會變」。

張大爺表示，自己是從機關退下來的，習慣上會關注一下領導人在黨代會上說了什麼，至於其他的家人，「誰管那事兒（中共20大）呀」？他還說，「現如今中國人都忙著掙錢過日子，管政治幹嘛？管了也沒用，是不是」？

實際上，張大爺說的，大致符合現實。除了想入黨入團的積極分子，或與工作有關，或對平日關注政治者外，中國民眾對於政治，大多有著「沒有參與感的冷漠」，既不想多說，也不想多管。每年的全國「兩會」是如此，5年一度的黨代會也大致如此。

儘管一打開官媒網站，呈現的都是一片鮮紅的「喜迎二十大」氛圍，相關表態支持習近平報告、正面解讀報告的報導成篇累牘。但觀察大部分中國民眾，這陣子打開手機、電腦或電視，瀏覽的多半並不是與中共20大有關的消息。在地鐵裡，最多人看的，仍然是短篇網路小說，要不就是和朋友聊天。

但張大爺說，懂行的人，總能從這些政治報告的字裡行間嗅出信息，多少能為自己「趨吉避凶」，可惜大多數人都不懂，在中國這種環境下，多數人也不想懂。

就像中國的芸芸眾生，聽完20大報告，也接了好幾單的吳太太，始終聽不明白報告裡說了什麼。但她沒忘記的是，選了一張最能體現兒子聚精會神聽報告的照片貼上家長群，完成了任務。（編輯：張淑伶）1111018