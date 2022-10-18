習抓穩槍桿子 中共軍委副主席齊挺「兩個確立」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京18日電）兼任政治局委員的中共中央軍委副主席許其亮、張又俠，16日出席中共20大軍方代表團時齊聲表態支持「兩個確立」，並強調「貫徹軍委主席負責制，一切行動堅決聽從習主席指揮」。

新華社報導，許其亮與張又俠16日下午參加中共20大解放軍和武警部隊代表團分組討論時，作上述表示。

根據報導，許其亮形容中共總書記習近平的20大報告，是「初心輝映民心、使命化為承命、黨興引領復興的好報告」。

許其亮說，「過去5年工作極不平凡、新時代10年的偉大變革彪炳史冊」，有力昭示並深刻揭示「兩個確立」的決定性意義。

他提到，在「新時代新征程」上，要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，「貫徹軍委主席負責制，一切行動堅決聽從習主席指揮」。

張又俠則說，習近平的報告「開闢了馬克思主義中國化時代化新境界」。新時代10年的「偉大變革」，歸結起來靠的就是「兩個確立」，「是黨的18大以來取得的最重要政治成果，也是走好新的趕考之路的最根本政治保證」。

他指出，學習宣傳貫徹「黨的二十大精神」，要把「學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想」作為「第一位政治要求」，更內在、更深層地堅定擁護「兩個確立」，確保「槍桿子永遠聽黨指揮」。

除「兩個確立」，許、張兩人不約而同提到了「實現建軍一百年奮鬥目標」。許其亮說，要貫徹「習近平強軍思想，」全面加強人民軍隊黨的建設，全面加強練兵備戰，全面加強軍事治理，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，「確保如期實現建軍100年奮鬥目標」。

張又俠則說，要聚焦黨的中心任務，抓好「新時代備戰打仗」工作，自覺在大局下戰鬥和行動，「奮力實現建軍100年奮鬥目標」。（編輯：唐佩君）1111018