中共20大19日議程

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國共產黨第20次全國代表大會明天進入第4天議程，各代表團將繼續審查總書記習近平的報告。大會同時將安排中央政法委和公檢法系統高官，以及省級黨委代表出席3場記者會。

根據大會安排，以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警區分的36個中共20大代表團，明天全天仍將繼續審查習近平今天在20大開幕式進行的報告。

此外，這36個代表團後續還將審查中共第19屆中紀委的工作報告，以及廣受外界矚目的中共黨章修正案。最後並將選出下一屆的200餘名中央委員，以及近180名候補中央委員。

中共20大會議期間的另一個重點，是大會安排的各部委記者會，以及採用「集體採訪」名義舉行的省級代表團聯合記者會。

明天上午10時，中央政法委副秘書長誾柏、最高人民法院副院長賀榮、最高人民檢察院副檢察長童建明、公安部副部長兼移民局長許甘露、司法部副部長左力等官員，將以「堅持以習近平法治思想為指引，努力建設更高水平的法治中國」為題舉行記者會。

下午3時，中共20大山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南等省級代表團代表將出席記者會；晚間7時30分則由重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅等省級代表團代表出席記者會。這兩場記者會都由各代表團掛名「新聞發言人」的黨委高官與會，介紹各代表團學習討論20大報告的情況，並回答媒體提問。

此外，大會明天上、下午將安排媒體分別參訪北京高鐵檢修基地及「首鋼園」，了解中國高鐵發展總體情況和北京動車段總體布局，以及奧運場館結合工業遺存的表現。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選中央政治局常委及委員。而新選出的政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。（編輯：張淑伶）1111018