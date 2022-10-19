中共20大前人事猜謎 消息來得慢名單大不同

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（中央社記者邱國強北京19日電）每屆中共黨代會前，政治局常委人選猜謎是固定戲碼。海外媒體各顯神通押寶，廣大讀者上前湊熱鬧，就等開獎，懸疑中平添歡樂。中共20大前也不例外，但猜謎的氣氛，比歷次慢熱許多。

除了「慢熱」，這次中共20大前的政治局常委猜謎還有個特徵，就是人選呈現「兩極分化」，甚至出現3家不同國籍媒體同一天發表預測人選的巧合，讓人覺得彷彿是兩股相互敵對的陣營，放風聲出來互別苗頭。

往年，在中共全國黨代會前加入人事大猜謎的外媒中，港媒（含少數台媒）、美媒（含少數英媒）、日媒是3股大宗。約自黨代會前3個月或更早，這3股媒體就開始輪番猜測人選。有時激起驚呼，有時引人發噱，各有千秋，準確度也不一，大致是「風水輪流轉」的格局。

為什麼說這次中共20大前的人事猜謎是「慢熱」？因為，直到9月前，距離20大開幕僅剩1個月左右，以往加入猜謎（或者說放風）的幾家港媒、美媒及日媒，幾乎鴉雀無聲，靜得令人出奇。

那時，只有一些語不驚人死不休、自詡「中南海聽床師」的海外中文自媒體人及推特大V，會東拼西湊出一些名單。但權威性大為降低，倒是娛樂效果居多。

這種「慢熱」現象，與中共官方今年來對黨內人事消息管制大幅趨嚴有很大關係。因為相關人事消息被嚴格管制，境外媒體多年來各自擁有的「權威人士」管道，都被死死地掐住。甚至出現北京一些退休官媒主管被「請」到郊區暫住一陣，以防洩密的傳聞。

在中共官場，除非被授意放風，否則洩密給境外媒體，可說是極其嚴重的罪行。在現今中國這種高壓氣氛下，誰也不敢冒著風險放消息。輕則退休金泡湯，重則鎯鐺入獄，且可能禍延子孫。

所以，雖然談不上滴水不漏或飛不出一隻蒼蠅，但消息來源害怕出事不敢多談，是中共20大前很長一段時間，一直沒有人事消息傳出的主因，也讓不少對中國政治一向有高度興趣的讀者，有蠻長時間沒有人事可猜，顯得有點「焦慮」。

進入9月下旬，終於開始有媒體發表「入常」名單了。這份打頭陣的版本，和相近時間在北京政論圈流傳的版本相似，歸納起來就是下屆7名中共政治局常委，呈「二進二出」格局，也就是5人留任、2人退休、2人新進。

這個版本，一直被評為「穩妥」，「符合黨內規矩」。但也有相當數量的網友質疑，中共總書記習近平費盡心思打破慣例三連任，為什麼會接受這麼一個只有「兩進兩出」，看來妥協性色彩不小的名單？似乎不符合習近平以「核心」自居的風格。

就在各界狐疑時，10月起，幾份迥然不同的「入常」名單接連在網路上出現。之所以迥然不同，是因為這批名單赫然呈現的，是「五進五出」甚至「六進六出」的格局。

其中，習近平自然不動如山，但其餘6個常委席位卻更換5席甚至全換，且新進的5至6人都是「習家軍」人馬。後來，就有媒體引用了其中的一版名單。

上述兩種名單，呈現出截然不同的面貌，甚至連總理人選也大相逕庭。不論學者、媒體還是吃瓜群眾，簡直看得無所適從。一名長年觀察政局的北京政論人士向記者形容，這是這幾次黨代會前流傳的「入常」名單中，差異最大的一次。

之所以「截然不同」，是因為「二進二出」的名單，看得出是「求穩妥協」的產物；而「五進五出」或「六進六出」的名單，則是貫徹習近平意志的名單，雖然看似誇張，卻符合習近平的風格。

這時候，大家才覺得，往年黨代會前熱鬧猜謎的氣氛，終於又回來了。除了覺得這是「遲來的歡樂」，主要是版本差異實在太大，屆時人選公布，驚悚效果很有可能爆表。

中共20大開幕的第3天，有台媒、港媒、美媒同時發表最新「入常」人選預測。其中，台媒的版本是偏保守的「三進三出」，是先前「二進二出」的修正版，往中間靠了一點；至於港媒、美媒的版本相近，是大換血的「四進四出」版，也比先前的「五六進五六出」版，往中間靠了一點。

雖然都往中間修正，3家不同國籍的外媒卻碰巧在同一天「大猜謎」，讓外界產生許多聯想。其中揣測最多的，就是這些媒體真是自家憑本事打聽到的，還是「奉命放風」？特別是港媒與美媒的版本，近乎相同。

不過，無論大家怎麼猜、怎麼想、信或不信，4天後的10月23日上午，新任的中共政治局7常委就要亮相，準時開獎。準或不準，到時候就知道了。（編輯：張淑伶）1111019