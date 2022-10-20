中共20大代表們言必讚頌習近平報告 有讚有保庇

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中共20大16日開幕，習近平進行的報告中提到「兩個確立」及「中國式現代化」，會議期間廣為與會代表及媒體廣泛引用，言必稱之。（中新社提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年10月20日

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中共20大專題（中央社記者邱國強北京20日電）尊奉政治報告是中國官場的一大傳統，越高階越如此。從每年的政府工作報告到5年一度的黨代會報告，概不例外。而中共20大開幕後，與會者對習近平報告的讚頌聲，更如排山倒海。

特別是，這次的中共20大，是習近平打破文革後40多年來慣例，決心連任第3個總書記5年任期。而最能體現習近平定於黨內一尊地位的「兩個確立」，被寫進了20大報告中。於是，與會的2296名黨代表中，從最基層的一般代表到政治局常委，言必稱「兩個確立」。

除了象徵習近平篤定連任的「兩個確立」，象徵他下一個10年或更長時間的治國理念「中國式現代化」，被代表們提到的次數，與「兩個確立」相當。畢竟，習近平的目標不只是連任，還要建立自己的歷史地位。而「中國式現代化」應該是他樹立的標誌性治國理念，只要提到習近平，就離不開「中國式現代化」。

在「兩個確立」及「中國式現代化」之外，包括各級黨政主管及普通代表在內，還可依各自理解的內容，以及媒體設定的題目，作某種程度的自由發揮。但他們一定謹記的前提是，自己完全贊同習近平作出的這份20大報告。

例如，談到涉台議題，代表們多半會搬出習近平報告裡說的「祖國要統一一定要實現，也一定能夠實現」；談到未來的前進道路，就可提提「不信邪、不怕鬼，知難而進、迎難而上」；講到「中國式現代化」，就記得強調「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義」。

於是，中共20大開幕至今進入第5天，代表們一片讚頌聲自不待言，這和往年的全國黨代會沒有兩樣。但不一樣的是，「兩個確立」和「中國式現代化」，就成為這片讚頌聲中的主旋律。

不妨看看幾位擁有政治局委員身分的省級黨委書記，他們在中共20大，都是各自省區市代表團的團長，部分人甚至有機會晉升政治局常委。會議期間，他們個個開足馬力，表態捍衛「兩個確立」，也強調「兩個維護」。他們一發話，麾下的代表們自然全面跟進，無一例外。

其中，近來被外媒點名可能「入常」、且有機會接任中國國務院總理的上海市委書記李強就說，要「忠誠擁護兩個確立、堅決做到兩個維護」；而同一份名單中也被點名「入常」的廣東省委書記李希則說，深刻認識「核心就是力量、方向和未來」，要「深刻體悟兩個確立的決定性意義，做到兩個維護」。

一直被認定為習家軍核心人馬的重慶市委書記陳敏爾則說，「一切行動要向習近平總書記看齊、聽中央指揮，堅定擁護兩個確立、堅決做到兩個維護」；另一位被視為習近平愛將的北京市委書記蔡奇也說，習近平總書記是「新時代的領路人」和「衷心愛戴的人民領袖」，要「長期堅持兩個確立，更堅定做到兩個維護」。

至於曾說出「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」這句名言，一向以「忠」字見稱的天津市委書記李鴻忠更表示，習近平總書記掌舵領航，是「黨、國家、民族的歷史性時代性幸運」，要「堅定捍衛兩個確立、堅決做到兩個維護」。

至於「中國式現代化」，18日在各省級代表團聯合記者會上，河北省委副書記兼秘書長廉毅敏在回答「雄安新區」的現況與展望時，馬上現學現賣用上這個新詞。

廉毅敏說，「雄安新區」的建設將按照黨中央決策部署規劃引領「穩扎穩打」。而中共20大報告對「高標準高質量建設雄安新區」提供一致的要求，河北省將抓住這個歷史機遇，以「中國式現代化」推進「雄安新區」的建設。

至於上述官員以下的黨代表們，在會議發言及受訪時讚頌20大報告的相關報導，在中國媒體上已經俯拾皆是，不勝枚舉。

總之，觀察這些大小代表們的發言，你會有中共20大報告宛如經文的印象。對他們來說，有唸有保庇，有唸保平安。（編輯：張淑伶）1111020

尊奉政治報告是中國官場的一大傳統，越高階越如此。從每年的政府工作報告到5年一度的黨代會報告，概不例外。而中共20大開幕後，與會者對習近平這份報告的讚頌聲，更如排山倒海。圖為日前公布的習近平報告內容。中央社記者邱國強北京傳真 11年10月20日