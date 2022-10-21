想見7常委 核酸就要兩天四檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）隨著北京疫情攀升，「動態清零」的箍咒套向了採訪中共20大的記者們。原來，大會今早突然通知，採訪明天20大閉幕會及23日新任政治局常委見面會，今明兩天要各做2次核酸檢測。

也就是說，想要到現場一睹習近平等7位新一屆中共政治局常委風釆的記者們，今明兩天早晚各做1次，一共要做4次核酸檢測，且結果都是陰性，後天23日上午才能如願以償。

這次能進場採訪中共20大的中外媒體記者，絕大部分都是長期在中國境內居住或輪派的駐點記者，早就習慣了每2到3天自動向核酸採樣站報到受檢，事後查看結果是否更新，離家遠點就先查好哪裡有檢測點，甚至自動避開疫區，手機改開飛航模式的本領。

這樣的「動態清零」生活，這些派駐北京的媒體記者們早有體會。如果早點通知，大家除了覺得繁瑣，倒也沒有太多意見。

只不過，這項「兩天四檢」的通知，卻是在今天早上才緊急宣布，且今天上午的核酸檢測在9時即告結束。一些正在吃早餐的記者接到通知，只好草草結束趕去排隊。而正準備去吃早餐的記者，只好先去排隊再說。兩路人馬一到場都發現，人龍已經排得老遠，一眼望去不見盡頭。

這樣折騰下來，想好好吃頓早餐，再參加上午10時最後一場部委記者會的記者們，行程全被打亂。也正是因為倉促通知，加上卡著記者會，大批記者在9時前根本做不完梭酸檢測，紛紛向大會抱怨。

鑑於原通知的「可操作性」太低，大會才重新調整時間，改為今天中午12時以前做完即可，但明早仍維持7至9時。至於今明兩天下午原規定的7到9時，則延後到9至11時。

說到「動態清零」，大會規定，得以採訪中共20大的媒體記者，最遲必須在14日就住進大會專門為媒體包場的飯店，接受與外界基本隔絕的「閉環管理」，才能採訪16日的開幕式。此後，也須在19日前再回飯店「閉環管理」，才能採訪22的閉幕式及23日常委見面會。

由於飯店12日就開放媒體入住，加上開幕前已有安排採訪。所以，部分記者早在12至13日就住進了飯店，而16至19日之間也未離開。其中，更有人從12日就入住至今已滿9天，都沒離開。

這些作法，其實是沿用2020年COVID-19疫情爆發以來，中國全國「兩會」供媒體採訪的的「閉環管理」方式。雖然全程包吃包住，卻失去了對外行動自由。記者們若要採訪其他新聞，只能電話聯繫，根本到不了現場。至於目的，自然是保護包括領導人在內的與會者，不受感染。

為什麼中共20大大會突然下達對媒體「兩天四檢」的規定？媒體普遍認為，這應該與北京市近日攀升的疫情有關。

據北京市疾控中心通報，20日凌晨0時至午夜12時，全市新增15例本土確診病例和2例無症狀感染者。而這17名染疫者中，有1例是經「社會面篩查」發現的染疫者。而因應疫情，北京市官方這幾天調整了不少公車路線，有的甚至停駛，並持續將大批涉疫人員居家隔離。

這就是滿滿中國特色的「動態清零」防疫，民眾不例外，領導人不例外，媒體自然也不例外。（編輯：曹宇帆）1111021