中共20大21日議程

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中共20大專題（中央社記者邱國強北京20日電）中共20大明天進入第6天議程，各代表團將繼續審查總書記習近平報告、黨章修正案等，並醞釀中央委員等人選。大會並將安排中國生態環境部高級官員出席最後一場記者會。

根據大會安排，以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警區分的36個中共20大代表團，明天將繼續審查習近平在20大開幕式的報告、中共19屆中紀委工作報告，以及備受矚目的黨章修正案。

同時，20大各代表團還將針對中共下一屆將選出的200餘名中央委員、近180名候補中央委員，以及下一屆中紀委委員人選，進行醞釀。

中共20大期間另一個重點，是大會安排的各部委記者會。

依規劃，明天上午10時，中國生態環境部副部長翟青將以「建設人與自然和諧共生的美麗中國」主題舉行記者會。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料中共將依例於23日召開20屆一中全會，推選總書記、政治局常委及委員。並根據政治局常委會提名，通過中共中央書記處成員，決定中共中央軍委正副主席與委員，並批准新一屆中紀委第一次全體會議選出的正副書記和常委人選。

至於備受各界矚目的中共新一屆政治局常委，將在20屆一中全會結束後隨即向媒體亮相。至於，中共20大人事變動的基本結構，便告底定。（編輯：張淑伶）1111020